30款超人氣香水今夏必收！BV琥珀瓶美哭　LE LABO韓星點名率最高

文／美人圈

香水就像是我們的第二層肌膚，選對香水更能撩人於無形！2022又有哪些香水值得入手呢？今天編輯就帶來30款「2022香水新品推薦」從Jo Malone、DIOR到愛馬仕一次總盤點，快一起看看2022香水推薦榜單吧！

2022 PTT、Dcard人氣香水推薦

Jo Malone London 英倫遨游系列

每年5月最讓人期待的Jo Malone London 限定英倫系列來了！2022年以英國盛行的野外游泳為靈感，打造一系列澄澈水藍的外觀，更一次帶來5款30ml限定新香、香氛蠟燭，還有回歸的鼠尾草與海鹽香水，以及首次推出的臉部噴霧。

▲Jo Malone London 英倫遨游系列。（圖／翻攝Jo Malone、BEAUTY美人圈，下同）

其中編輯最推海灣剪秋羅香水、溪谷樹苔香水！前者擁有細緻水嫩花香和玫瑰的清新，後者則是以松與薄荷清翠氣息為開初，最後用天竺葵和苔蘚收尾，帶出自然涼爽的木質調，特別適合夏季。

Jo Malone London 2022英倫遨游系列，5月13日限量上市

海灣剪秋羅香水，30ml／NT$2,700

溪谷樹苔香水，30ml／NT$2,700

潮汐琥珀香水，30ml／NT$2,700

池畔檸檬葉香水，30ml／NT$2,700

鼠尾草和海鹽香水，30ml／NT$2,700、100ml／NT$5,450

鼠尾草和海鹽 香氛工藝蠟燭，200g／NT$2,700

海灣剪秋羅臉部噴霧，50ml／NT$1,350

雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列

揮別商業香給人的傳統印象！雅詩蘭黛全新「雋永工藝探索香氛系列」邀請8位全球知名調香大師合作，以獨家專利「長效鎖香工藝」技術，使香氣可以環繞在我們身旁12小時，提供最沉浸式的香氛體驗，一口氣推出了月夜桂香、檀沙玫瑰、白毫日光、漫舞櫻花、東方煦光、白茉沉木、紫夜夏果、岩蘭之沙8款新作，點綴上精緻簡約瓶身，質感爆棚。

▲Estée Lauder 雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列 40ml／NT$3,500；100ml／NT$7,000（圖／翻攝雅詩蘭黛，下同）

人氣熱賣款「檀沙玫瑰DESERT EDEN」更是一聞就愛上，香材包含檀香、土耳其玫瑰、乳香，層層堆疊出優雅玫瑰香，還被國外香評譽為「此香只應天上有！」

DIOR MISS DIOR玫瑰珍釀香氛

喜歡木質花香調你的千萬別錯過它！5月全新登場的MISS DIOR玫瑰珍釀香氛，瓶身點綴上千鳥格壓紋，加上藤編緞帶點綴閃耀CD Logo，根本就是大寫的高級！前調以清新香甜花香開啟篇章，注入甜美五月玫瑰精萃，交織著香根草、廣藿香與癒創木香調，撲鼻而來的就是一場洋溢幸福香氣的感官饗宴。

▲MISS DIOR玫瑰珍釀香氛，100ml／NT$7,200。（圖／翻攝BEAUTY美人圈）

蘭蔻 IDÔLE唯我香水

紀念日收到這瓶真的會感動到哭！蘭蔻IDÔLE唯我香水，以最澄淨的玫瑰香調，揉合柑橘果香和沉穩麝香木質調，打造夢幻卻不失高級感的花香，極致簡約瓶身還透出淡雅玫瑰色，宛如捧著一束玫瑰鮮花走到你面前，格外有意境。

▲蘭蔻唯我香水50ml／NT$3,150；100ml／NT$4,500。（圖／翻攝小紅書@晚夏）



歐舒丹 白薰衣草淡香水

不能出國又怎樣？歐舒丹限定新香「白薰衣草淡香水」將整片普羅旺斯白薰衣草花海、璀璨陽光帶到你眼前，簡約摩登晶透玻璃瓶注入典雅舒適的香氛，後調再以雪松、白麝香留下溫暖餘韻，中性香氣男女皆宜，帶給人放鬆寧靜的感覺。

▲歐舒丹 白薰衣草淡香水，50ml／NT$2,100。（圖／翻攝歐舒丹）

Aesop 悟香水

聞膩了花香，不妨可以試試Aesop 悟香水，加入了大量羅勒調配，並散發出陣陣柑橘清香，極具鮮明木質調香氣，一聞就讓人感到清新爽朗，也難怪許多韓國美妝部落客都把它評選為最愛香水呢！

▲Aesop 悟香水，50ml／NT$3,500。（圖／翻攝小紅書@｜_｜haruharu）

Chanel 香奈兒之水系列 巴黎-巴黎淡香水

香奈兒之水系列換上了粉色新衣！2022年推出重磅新香「巴黎-巴黎」，請來御用調香師奧利維耶．波巨選用大馬士革玫瑰，揉合清爽柑橘香為襯托，最後以高雅細緻的廣藿香、粉紅胡椒萃取作為後調，一噴上身直接化身行走的小仙女！

▲香奈兒之水系列 巴黎-巴黎淡香水，125ml／NT$4,980。（圖／翻攝BEAUTY美人圈、香奈兒）

BYREDO 德勒聖圖淡香精

De Los Santos德勒聖圖淡香精是BYREDO香水系列中第一款芳香調淡香精！延續一慣的北歐簡約風設計，並在芳香調性與琥珀香調取得完美平衡，鼠尾草、龍涎香、果香放人一聞就上癮，彷彿身處在田園小徑之中怡然舒適。

▲BYREDO 德勒聖圖淡香精，50ml／NT$5,200；100ml／NT$7,200。（圖／翻攝小紅書@菁娃）

▲BYREDO 德勒聖圖淡香精（圖／翻攝BYREDO、小紅書@菁娃）

Giorgio Armani 亞曼尼MY WAY淡香精 深刻版

亞曼尼MY WAY淡香精2022全新推出深刻版，不同於「MY WAY淡香精」的明亮甜美花果香調，深刻版以頂級白花木質琥珀香調打造令人上癮的迷人氣息，更具層次感、高級又耐聞，加上持香度表現優秀，是一款各方面表現都很全方位的香水。

▲Giorgio Armani 亞曼尼MY WAY淡香精深刻版，50ml／NT$3,650。（圖／翻攝Giorgio Armani）

YSL 慾望巴黎暮光淡香水

今年4月全新推出的「YSL慾望巴黎暮光淡香水」，以巴黎鐵塔升起的暮光為靈感，初次在香水中注入清澈明亮的水生花－白蓮，融合前調的柑橘、檸檬、西洋梨，帶出更輕盈透明的柑苔調，最後點綴上水晶苔、龍涎香、白麝香，香氣鮮明，完美詮釋巴黎女人的神秘氣息！

▲YSL 慾望巴黎暮光淡香水，50ml／NT$3,800。（圖／翻攝YSL）

Diptyque 2022限量杜桑淡香水

PTT、Dcard香民們最愛的Diptyque，在今年3月推出「限量杜桑系列」，以溫柔的晚香玉、茉莉及橙花等白花香氣，揉合清新海洋香調，花香舒適宜人完全不刺鼻，包裝更換上了沁涼的藍色基調，別具夏天氛圍，重點是還推出超可愛的30ml迷你瓶，根本是意圖使人把它帶回家抱緊處理～

▲Diptyque 2022限量杜桑淡香水，100ml／NT$4,250；30ml／NT$2,100；75ml／NT$5,000。（圖／翻攝BEAUTY美人圈、Diptyque）

SABON 宣言系列香水-繽紛野梨

SABON全新力作「繽紛野梨系列」，以輕甜的梨香與細膩的小蒼蘭為主角，推出一系列磨砂膏、沐浴油新品以及宣言系列香水還首次推出30ml迷你容量，甜而不膩的香氣，讓你舉手投足都無比迷人。

▲SABON 宣言系列香水-繽紛野梨，30ml／NT$1,280。（圖／翻攝SABON）

LE LABO 淡香精 Another 13

說到LE LABO就不得不提最經典的Another 13！由ANOTHER總編輯 Jefferson Hack 親手於Le Labo紐約的實驗室裡挑選，並以經典的龍涎香醚為基礎，加上其他12種原料，乾淨清新的味道就像來到天堂般，讓人愉悅不已，不虧是韓星點名率最高香水之一！

▲LE LABO 淡香精 - Another13，15ml／NT$2,850；50ml／NT$6,350。（圖／翻攝小紅書@Matchatoto）

Narciso rodriguez for her 嫣紅繆思女性淡香精

調香大師 Sonia Constant 再度操刀！Narciso Rodriguez納西索推出全新「for her MUSC NOIR ROSE 嫣紅繆思女性淡香精」，運用經典麝香調提亮皮革香、花香、香草奶香層層堆疊出迷人花果香氣息，尾韻的東方香草、印尼廣藿香更是讓人連流忘返，不知覺就沈浸在其中。

▲Narciso rodriguez for her 嫣紅繆思女性淡香精，100ml／NT$4,450。（圖／翻攝Narciso rodriguez）

寶格麗 歡沁玫香女性淡香水

寶格麗將細膩的珠寶工藝精神，注入在這款歡沁玫香淡香水之中！以鈴蘭、葡萄柚、雪松、白麝為主香材，襯托出玫瑰優雅迷人的氣息，在馥郁與清甜之間取得完美平衡，加上圓滾滾的花瓣瓶身，討喜程度100分。

▲Bvlgari歡沁玫香女性淡香水，75ml／NT$4,025。（圖／翻攝Bvlgari）

Acqua di Parma Ｘ Forte_forte限量聯名 藍色地中海加州桂淡香水

forte forte和 Acqua di Parma首次合作就令人超驚喜！推出限量100ml淡香水，將Acqua di Parma最受喜愛的加州桂系列香氛，換上如萬花筒般的絢爛彩繪圖樣，香氣迷人奔放，瓶身更是藝術品級別的奢華，擺在家裡一隅欣賞，也讓人感到心情愉悅。

▲Acqua di Parma Ｘ Forte_forte限量聯名 藍色地中海加州桂淡香水，100ml／NT$5,300。（圖／翻攝Acqua di Parma）

Penhaligon's潘海利根獸首肖像香水系列-狐狸

喜歡玫瑰香的香民們千萬別錯過！以木香玫瑰、柑橘、玫瑰、麝香，交織出豐厚的層次感，甜而不膩的味道讓你自帶仙氣，加上尊絕不凡的獸首瓶身，從外觀到香氣都是精品級別的享受。

▲Penhaligon's潘海利根獸首肖像香水系列-狐狸，75ml／NT$9,800。（圖／翻攝小紅書@何大鹿）

三宅一生 一生之水系列 木蘭女香

三宅一生延續極簡主義精神打造全新「木蘭女香」，前調任由熱情洋溢的橙花恣意舞動,完美體現陽光熱情的韻味。中調則帶入俏麗的木蘭與精緻玫瑰香，最後再以木質檀香收尾，雀躍靈動的香氣為全身點燃了性感氣息。

▲三宅一生 一生之水 木蘭女香，50ml／NT$3,000；100ml／NT$4,000。（圖／翻攝三宅一生）

Maison Francis Kurkdjian À la rose愛戀玫瑰淡香精

天才調香師Francis Kurkdjian每每出手總帶給人滿滿驚喜，經典的愛戀玫瑰淡香精自2014年推出以後，就是品牌的人氣明星香，每瓶À la rose愛戀玫瑰，都蘊藏至少400朵玫瑰的精華、250朵摘採自南法格拉斯的千葉玫瑰、150朵保加利亞大馬士革玫瑰，並特別援引紫羅蘭、木蘭等複合花材，層層堆疊出細緻又耐聞的玫瑰清香。

▲A la rose愛戀玫瑰 隨身滾珠瓶禮盒（Extrait de parfum 香精）一套 4x4ml／NT$3,480，À la rose愛戀玫瑰淡香精35ml／70ml／200ml，NT$4,500／NT$6,980／NT$13,500。（圖／翻攝Maison Francis Kurkdjian）

GUCCI 花悅女性淡香水

GUCCI 花悅淡香水升級了！革新版的花悅女性淡香水保留經典白色花三重奏-茉莉花、晚香玉和使君子，還特別加入橙花以及綠色柑橘香，使得香味更澄澈靈動，不再線性單一，無時無刻都能帶來驚喜，搭配方形磨砂透光感瓶身，以及經典的GUCCI印花標籤，顏值更上一層樓。

▲GUCCI 花悅女性淡香水 10ml／30ml／50ml／100ml，NT$1,100／NT$2,500／NT$3,600／NT$4,700。（圖／翻攝GUCCI、小紅書＠Victoria香水控）

LOEWE 001 女士淡香水

瘋狂洗版日妞IG的神級香水就是它！一瓶融合麝香、亞麻和粉色牡丹的香氣，自然清新中揉和了甜美的寶寶奶味超級討喜，搭配LOEWE簡約風格瓶身，擺在房間也是藝術品級別的美！

▲LOEWE 001 女士淡香水，100ml／NT$3,800。（圖／翻攝小紅書@多肉屁屁）

CELINE 高級訂製香水 DANS PARIS巴黎之境

由CELINE藝術總監HEDI SLIMANE親自打造的「高級訂製香水系列」一登場就引爆話題！11款獨特香氣，總能讓人在此細細體會到當代的法國時尚美學，其中編輯首推「DANS PARIS巴黎之境 」前調帶點茉莉、玫瑰的馥郁香氣，最後以月桂花香包裹，讓你一噴上身就像是月桂仙子一般，只可遠觀不可褻玩焉，帶出清新脫俗的氣質！

▲CELINE 高級訂製香水 DANS PARIS巴黎之境，100ml／NT$7,100。（圖／翻攝小紅書＠十裡_Ave）

Louis Vuitton路易威登 Heures d'Absence香水

Louis Vuitton路易威登香水系列最受歡迎的則是「Heures d'Absence」，採用獨家CO2萃取技術，提煉出茉莉花、五月玫瑰無比純淨細膩的本質，尾韻以斯里蘭卡檀香木與麝香作結，更添豐富層次感，淺紫色瓶身也為這款香水增添幾絲仙氣。

▲Louis Vuitton Eau de Parfum Heures d’Absence，100ml／NT$8,800；200ml／NT$13,300。（圖／翻攝小紅書@莱梨Rylee、Louis Vuitton）

Bottega Veneta Illusione幻境女士香水

橙花＋木質調根本是神仙組合！Bottega Veneta 幻境女士香水就能實現這樣的願望，帶出優雅又澄澈到令人難以忘懷的香氣，前中調有香檸檬、橙花、黑醋栗，最後再以橄欖樹和零陵香豆的芳香收尾，使得整個香氣更加圓潤飽滿，琥珀色的瓶身更是美得像一件藝術品，非常值得收藏！

▲Bottega Veneta 幻境女士香水，75ml／NT$5,130。（圖／翻攝小紅書@乔意思耶）

Hermès 愛馬仕絲意香水Twilly d'Hermès Eau Ginger

一聽到薑味大家都會有些怕怕的！但愛馬仕調香師調香師聰明選用了濃郁大方的牡丹融合明亮的糖漬薑與溫柔雪松，讓美食調香水也能輕鬆走入大眾視野，一噴上身就覺得在瓶身上就覺得心情愉悅，瓶身也採用了全新配色，閃閃發光的白色瓶蓋與長絲帶，特別適合夏季氛圍。

▲愛馬仕絲意香水Twilly d'Hermès Eau Ginger，85ml／NT$5,350；50ml／NT$3,850；30ml／NT$2,600；15ml ／NT$1,150。（圖／翻攝Hermès、小紅書@Victoria香水控）

DOLCE & GABBANA 幸福花園香水

不能出國想來點義式浪漫？DOLCE & GABBANA 香水系列新品「幸福花園香水」前調以果香開場，清香迷人的義大利佛手柑氣息，伴隨充滿酸甜多汁百香果，交織出燦爛春夏光景，中調則由靈魂擔當—粉紅百合揉合精緻優雅的玫瑰，一聞就是讓人感到幸福的香氣！

▲DOLCE & GABBANA 幸福花園香水，75ml+5ml+旅行化妝包／NT$4,450。（圖／翻攝DOLCE & GABBANA）

Chloé 芳心之旅暮光淡香精

Chloé推出純素香水！採用100%天然原料，不含人工色素也無化學添加物，調香師Caroline Dumur將佛手柑精粹的明亮清香與埃及茉莉揉和，帶出絲滑綿密香氣，最後以香草和檀香收尾，畫下溫暖的句點，為嗅覺開啟一場愉悅的旅程～

▲Chloé 芳心之旅暮光淡香精，30ml／NT$3,100、50ml／NT$4,600、75ml／NT$5,500。（圖／翻攝Chloé）

Miller Harris 晨曦朝露淡香精

夏天也想來拈花惹草一下，絕對不能錯過Miller Harris 晨曦朝露淡香精，調香師Emilie Bouge 以最知名的義大利卡拉布里亞地區天然佛手柑精油為基底，層層疊加岩蘭草與迷迭香，打造出這款明亮活力的柑橘芳香木質香調，是一款男生、女生噴都適合的中性香水。

▲Miller Harris 晨曦朝露淡香精，50ml／NT$4,300、100ml／NT$5,800。（圖／翻攝10/10apothecary）

Maison Margiela REPLICA 慵懶週末中性淡香水

日雜榜上有名的年度最佳香水！時尚品牌Maison Margiela底下的REPLICA香水線，有別於一般商業香，從包裝就別具巧思，特別以古老藥罐作為瓶身設計靈感，點綴上棉質標籤，簡約又時髦的外型真的超可以，慵懶週末香水以白麝香、山谷百合與鳶尾花層層堆疊的香調，呈現出就像剛曬過的棉被那般自然又清新的香氣，另一半聞到立刻被你征服，約會噴這瓶準沒錯～

▲Maison Margiela REPLICA 慵懶週末中性淡香水，100ml／NT$3,685。（圖／翻攝Sephora官網）

EX NIHILO 迷幻樂土淡香精 蔚藍假期限定版

來自巴黎的法式小眾香氛品牌EX NIHILO，近期討論度也超高！在2022年全新推出EX NIHILO迷幻樂土淡香精蔚藍假期限定版，是由原版的調香師Louise Turner所重新詮釋的經典香氣，以明亮的佛手柑香氣為開場，再以牡丹、大溪地梔子花、晚香玉香氣包裹，最後用柔軟的麝香收尾，只能說這味道實在是太美好！

▲EX NIHILO 限量 迷幻樂土淡香精 蔚藍假期限定版，100ml／NT$9,800。（圖／翻攝10/10 APOTHECARY）





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