楊冪直播造型被批顯老　隔天綁「雙馬尾」扮甜美少女超逆齡

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪身為一線女星，身上握有眾多廣告代言工作，日前連續兩天現身直播活動，造型成為粉絲們的焦點。楊冪先是以米色西裝搭配高馬尾造型，結果有不少網友認為看起來比平時顯老，第二天楊冪便換上了少女感牛仔套裝，並綁起公主風的「雙馬尾」髮型，為逆齡開大絕。

▲楊冪成熟的直播造型被網友認為比平時顯老。（圖／翻攝自微博）



楊冪5日以米色調的小姐姐風格現身直播間，短版西裝外套中內搭一件緊身馬甲上衣，隱約的托出姣好身材，黑色頸鏈則帶出酷勁，展現楊冪招牌的甜辣風格，不過有些網友就指出：「不知道是妝容還是髮型問題，看起來好像老了一點」、「膠原蛋白流失了」、「有點兇、老態了。」但其實35歲的楊冪本就看不出真實年紀，只是被批評看起來比平常顯老。

▲楊冪換上少女的「雙馬尾」髮型，成功回春。（圖／翻攝自微博）



隔天，楊冪再次出席直播活動，只見她的風格180度大轉變，身上穿著少女感的Diesel牛仔連身裙裝，還綁起了雙馬尾的髮型，渾身散發甜美的俏皮感，簡直是為逆齡使出了大絕招，成功大幅回春。不過兩套造型也有著共通點，那就是楊冪的逆天鉛筆腿，在迷你短裙下一覽無遺，粉絲無不驚艷：「大長腿好美」、「美腿妥妥的」、「好養眼。」

▲不管造型如何，楊冪一雙逆天的鉛筆腿從沒變過。（圖／翻攝自微博）



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