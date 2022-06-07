fb ig video ETtoday search mobile

楊冪直播造型被批顯老　隔天綁「雙馬尾」扮甜美少女超逆齡

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪身為一線女星，身上握有眾多廣告代言工作，日前連續兩天現身直播活動，造型成為粉絲們的焦點。楊冪先是以米色西裝搭配高馬尾造型，結果有不少網友認為看起來比平時顯老，第二天楊冪便換上了少女感牛仔套裝，並綁起公主風的「雙馬尾」髮型，為逆齡開大絕。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪成熟的直播造型被網友認為比平時顯老。（圖／翻攝自微博）

楊冪5日以米色調的小姐姐風格現身直播間，短版西裝外套中內搭一件緊身馬甲上衣，隱約的托出姣好身材，黑色頸鏈則帶出酷勁，展現楊冪招牌的甜辣風格，不過有些網友就指出：「不知道是妝容還是髮型問題，看起來好像老了一點」、「膠原蛋白流失了」、「有點兇、老態了。」但其實35歲的楊冪本就看不出真實年紀，只是被批評看起來比平常顯老。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪換上少女的「雙馬尾」髮型，成功回春。（圖／翻攝自微博）

隔天，楊冪再次出席直播活動，只見她的風格180度大轉變，身上穿著少女感的Diesel牛仔連身裙裝，還綁起了雙馬尾的髮型，渾身散發甜美的俏皮感，簡直是為逆齡使出了大絕招，成功大幅回春。不過兩套造型也有著共通點，那就是楊冪的逆天鉛筆腿，在迷你短裙下一覽無遺，粉絲無不驚艷：「大長腿好美」、「美腿妥妥的」、「好養眼。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲不管造型如何，楊冪一雙逆天的鉛筆腿從沒變過。（圖／翻攝自微博）

►撞成一團！楊冪「極致炫腹裝」對尬Zendaya　轉身洩神仙腰線

►珍妮佛羅培茲狂野吊帶裝擠出渾圓雙峰　網笑：小班晚上有任務！

關鍵字：

楊冪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

誠品將退出台北車站地下街　業者：疫情影響人流甚巨

誠品將退出台北車站地下街　業者：疫情影響人流甚巨

小S二女兒高顏值帶貨潮牌風衣　加碼「心機穿法」藏不住仙氣

小S二女兒高顏值帶貨潮牌風衣　加碼「心機穿法」藏不住仙氣

基努李維難得同框女友大放閃！　手牽手、相視而笑現場甜翻了

基努李維難得同框女友大放閃！　手牽手、相視而笑現場甜翻了

安格斯12星座一周運勢6／06-6／12　牡羊成為本週焦點、金牛極佳金錢運 別人對你的第一眼印象是什麼？這個心理測驗立刻就可以看出來 珍妮佛羅培茲狂野吊帶裝擠出渾圓雙峰　網笑：小班晚上有任務！ Rosé「高衩Bodysuit」臀腿曲線看光！「胸下開兩洞」洩撩人魅力 「最貼心星座」TOP 3！第一名天生多情　一被暖過就回不去 劉寅娜撞衫「小15歲」文佳煐不愧童顏！　性感輪廓撐起緊身裙贏了 孫芸芸15萬香奈兒愛心包連環撞　與女兒背同款兼曬逆天美腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面