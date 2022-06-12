韓國OLIVE YOUNG唇彩TOP 10！Peripera人手一支　dasique真的是太美

文／美人圈

繼之前的底妝、化妝水外，今天帶來2022韓國OLIVE YOUNG唇彩10款榜單推薦，peripera竟然上榜兩款，AMUSE、romand、dasique討論度高，這款唇釉超美，快一起看看2022韓國OLIVE YOUNG唇彩推薦！

2022韓國OLIVE YOUNG唇彩推薦

AMUSE 水蜜桃絲絨唇釉

AMUSE這款唇釉雖然名稱是絲絨，但是指絲絨外殼、像是水蜜桃色調般粉嫩，除了霧面妝感之外、也有偏霧光的妝感，今年春夏更是推出超嫩的果汁新色，微微的潤光感非常輕盈服貼，還有淡淡的染唇效果，戴口罩也不易脫妝。

▲AMUSE 水蜜桃絲絨唇釉，約NT$470。（圖／翻攝AMUSE）

peripera ink光澤唇釉

peripera價位親民卻有高品質，堪稱韓國國民唇釉！他們家的唇釉幾乎每年都會推出新色、可以想見受歡迎程度，這款唇釉是比較光澤感的妝感，空氣般輕盈的質地不黏不膩，薄擦是淡淡的潤唇感、厚塗顯白襯膚，當作腮紅、眼影也很推薦！

▲peripera ink光澤唇釉，約NT$240。（圖／翻攝peripera）

benefit 花吻菲菲染唇液

benefit除了眉彩之外、這款染唇液也很紅，妝感是偏光潤的感覺、但是微微染唇相當持色，除了單擦之外、也推薦當作唇彩，而且今年最新代言人是太妍，馬上掀起高討論度！

▲benefit 花吻菲菲染唇液，NT$720。（圖／翻攝benefit）

peripera ink空氣感絲絨唇釉

peripera的唇釉真的是人手一支的等級，今年春夏推出新的粉嫩限定版，將外殼換上超嫩的粉紅色調、根本狙擊少女心！輕盈的空氣質地服貼之外、更是相當顯色持久，而且每一季都會推出新色、絕對不用擔心挑不到喜歡的色號。

▲peripera ink空氣感絲絨唇釉，約NT$210。（圖／翻攝peripera）

romand 濾鏡染唇釉

romand這款唇釉是比較偏霧面絲絨的妝感，但是質地絲滑不乾卡，可以畫出相當細緻的染唇妝感，重點是戴口罩也相當持久～

▲romand 濾鏡染唇釉，約NT$300。（圖／翻攝romand）

3CE 絲絨唇釉

3CE的唇釉在OLIVE YOUNG中也是榜上有名，絲絨質地絲滑輕盈、不乾澀，重點是色選相當高級絕美！OLIVE YOUNG熱賣色是這款#DAFFODIL，是一款偏暗紅色調的鮮紅色，不是正紅、稍稍暗一階的色調日常更好駕馭，薄擦活潑明豔、厚塗飽和有氣勢，同時也非常顯白。

▲3CE 絲絨唇釉，NT$450。（圖／翻攝3CE）

dasique 聚光潤澤唇膏

dasique這款唇膏真的是太美！水潤的質地發色非常飽和，色選上都是偏淡淡的果汁色系，上唇好像讓唇變得更加鮮嫩！

▲dasique 聚光潤澤唇膏，約NT$400。（圖／翻攝dasique）

eSpoir 絲絨唇釉

eSpoir這款霧面唇釉評價相當高，雖然是霧面妝感，但是質地相當輕盈、滑順，不顯唇紋，選色也相當高級，完全超出這個價位！

▲eSpoir 絲絨唇釉，約NT$470。（圖／翻攝eSpoir）

Laka 果然持久水光唇釉

Laka這款純又添加多種果汁萃取，相當潤澤保濕，水光感更是迷人，另外這款唇釉有染唇效果，戴口罩也不用擔心脫妝～

▲Laka 果然持久水光唇釉，NT$350。（圖／翻攝Laka）

WAKEMAKE 水感光透唇釉

WAKEMAKE這款水感唇釉幾乎是鎮店之寶，絕佳的顯色度發色細緻飽和，水感質地更是讓雙唇相當水潤，單擦或暈染都好看。

▲WAKEMAKE 水感光透唇釉，約NT$380。（圖／翻攝WAKEMAKE）

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