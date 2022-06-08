「實力不夠之前，不要太在乎面子」　理解5件事，才能把日子過好

▲人生的旅程就是一場體會。（圖／unsplash、pexel）

編輯／借借

人生就是一場長時間的體會，每個時期會扮演各種角色，然後從際遇、失敗與喜樂中不斷累積，慢慢的，你能理解越來越多事，是因為你走過了，但從「領會」到能「做到」，還有一段實際不已的距離，既然我們都曾狂過笨過，那就該把這些內化起來，理解這5件事，能成就更好的自己。

實力不夠之前，不要太在乎面子

沒有人是一蹴可幾的，當然大多數人都不想把自己愚笨、犯錯、辛苦的一面示人，但太在乎自己的偶像包袱或是面子，一不小心就會成為最大阻礙，尤其是自己實力還不夠的時候，太在乎面子不想理會指教、批評或別人的善意，只會把自己一直留在實力不夠的情節裡。

事情一旦接受了，痛苦遲早會放下；不接受，痛苦就會一直承受

之前曾有一句話，「吃苦，苦半輩子，不吃苦，苦一輩子」，面對是釋放痛苦最好的方式，無論是工作、生活或是感情，這樣的領悟都能適用，不要擔心你會承受不住，給自己一點信心，無論你處於哪個角色，都不要小看自己對適應這件事的潛力。

依賴別人的喜好，永遠找不到長久的快樂

我們都有一些討好型人格，老實說，不是為了世界和平、皆大歡喜，而是不想給自己找太多的麻煩，不想讓別人討厭我們，當然維持表面的和諧也很不錯，但凡事都有個底線，不要把「大家喜歡我」當成快樂的來源，因為不可能所有人都喜歡你，找出讓自己過得自在的樣子吧。

學會懂得跟自己一人相處，不要把心裡的話都講出來

很多人不喜歡獨自一人，即便在人群中才能找到樂趣跟安全感，也要訓練自己能跟「自己一人相處」的能力。因為不想一個人，我們總會做出許多傻事，到頭來才發現這是徒勞無功的，學會自己一人的能力，你會懂得慢下來、懂得沈默、懂得保留秘密，無論秘密是自己的還是別人的。

相信善意，但並非當一個天真的人

要了解，這世界是有惡意的，甚至有時還會看到莫名其妙的惡意。當你有一點年紀的時候，小白兔誤入黑暗要人解救的戲碼，只會讓周圍的人不耐煩，這種人最常要別人幫擦屁股，太天真對周圍親友而言，也算是一種霸凌。當然，這世界上還是有很多出於善意的舉止跟念頭，但你要學會分辨它們。