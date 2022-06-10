20cm雪平鍋不到350元神實用！不挑爐具、泡麵一下就滾

文／C編

擁有合適的鍋具，在家裡開伙也變成一件療癒的事情，如果是情侶或是好朋友同住，煮的量不多，自然需要小一點的鍋具，份量好拿捏也方便清理，「Her森森」推出「御膳坊全不鏽鋼斷熱雪平鍋」，尺寸為20公分，原價1398元、特價699元，還買一送一！相當於一個鍋子不到350元，超划算的價格當然要揪好友一起入手。

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▲御膳坊 全不鏽鋼斷熱雪平鍋20cm（買一送一），原價1398元、特價699元，點我搶購。



半夜想吃個泡麵、喝個鍋煮奶茶，不想叫貴貴的外送，自己煮最實在，那就需要一個能夠快速導熱的鍋子，這款全不鏽鋼斷熱雪平鍋就很好用，短時間就可以把熱水煮滾，加入麵體、湯包、醬料，就是一鍋香噴噴的泡麵。

當然不只是煮泡麵，燉湯或是煮粥都是很好的選擇，因為鍋體全部採用#304不鏽鋼，傳熱迅速且均勻，可以省下不少瓦斯跟電費；特殊雙開口鍋嘴設計，傾倒方便，鍋緣無捲邊設計，衛生乾淨，使用起來就是方便、實用。

這款雪平鍋不挑爐，不管是IH爐、瓦斯爐還是電陶爐都可以運用，20公分的大小，單人、兩人使用剛剛好，耐酸鹼、不腐蝕、易清洗，重點是價格還便宜，可以跟室友一起團購，超級划算。

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「Her森森」推出「御膳坊 全不鏽鋼斷熱雪平鍋20cm」（買一送一），原價1398元、特價699元，超實惠的價格，一次買兩咖，也可以一個在家用、一個露營用，輕便好攜帶，當然是最佳首選。