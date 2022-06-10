5款韓星捲髮範本！薛仁雅「慵懶捲」美翻　舒華果凍燙超顯髮量

文／美人圈

2022最新捲髮趨勢吹什麼風？答案就在這！薛仁雅近期更新了個人簡歷照，超級神顏配上慵懶捲髮簡直是美到冒泡！除了法式慵懶捲之外，麥穗捲、木馬捲也是近期大勢，快來看看以下「2022韓星捲髮範本」推薦，找出心目中最理想的捲髮造型吧！

2022韓星捲髮範本：薛仁雅─法式慵懶捲

擔心捲髮燙起來，捲度不自覺、顯老氣？不妨可以試試薛仁雅同款「法式慵懶捲」細緻捲度、帶點鬆軟感，就像是天生的自然捲，營造出毫不費力就很美的꾸안꾸（好像有打扮、又好像沒打扮）風格！

▲薛仁雅「慵懶捲」。（圖／翻攝IG@_seorina，下同）

2022韓星捲髮範本：太妍─木馬捲

主打捲度明顯、層次感分明的木馬捲則適合甜美風格女孩，像是我們的金三歲「太妍」最近就換上木馬捲造型，簡直是越看越減齡，而且還能讓五官看起來更突出！

▲太妍木馬捲。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss）

2022韓星捲髮範本：泫雅─麥穗捲

潮流指標「泫雅」最近則選用「麥穗捲」驚喜登場！波紋般的捲度看起來別具古靈精怪風格，搭配眉上瀏海，真的是時髦度爆棚，走在路上回頭率超高。





▲泫雅麥穗捲。（圖／翻攝IG@hyunah_aa）

2022韓星捲髮範本：張員瑛─伊莉莎白捲

最近人氣大發的女團IVE成員張員瑛，則是以一頭浪漫的伊莉莎白捲亮相，大捲度配上八字瀏海超級顯臉小，瞬間修飾嘴邊肉肉，一整個人變得超仙超夢幻，簡直是真人迪士尼公主現身，推薦給圓臉、方臉女孩！！

▲張員瑛伊莉莎白捲。（圖／翻攝IG@for_everyoung10，下同）

2022韓星捲髮範本：（G）I-DLE 葉舒華─果凍燙

可愛的秀婷aka葉舒華顏值不斷進化！前陣子《TOMBOY》打歌時期更以一頭果凍燙髮驚艷全場，果凍燙（Jelly Perm）非常適合稀疏髮女孩，從髮根開始營造波紋捲度，輕盈Q彈的外型宛如果凍一般，可以顯得髮型輕盈蓬鬆，一換上這款捲髮，整個人瞬間像洋娃娃般精緻可愛。

▲葉舒華果凍燙。（圖／翻攝IG@yeh.shaa_）

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