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王心凌39歲根本甜妹天花板！凍齡秘訣公開　瑜伽環維持少女體態

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文／美人圈

甜心教主「王心凌」最近因出演陸綜《乘風破浪3》再次翻紅！甜美詮釋金曲《愛你》，實在看不出來今年的她已年近40歲，也令人不免好奇女神是怎麼保養的？以下「王心凌保養秘訣」全公開，從清潔、保濕到瘦身方法一次解析，快來準備好小本本一起筆記吧～

《乘風破浪的姐姐》第三季王心凌演唱《愛你》大爆紅，直衝微博熱搜！

《乘風破浪3》找來了王心凌、Jessica鄭秀妍、吳謹言等多位30+女星一起參賽，組成女團再次圓夢！王心凌在初登場就以學院風造型帶來熱舞版的「愛你」，渾身散發甜美氣息，簡直是複製、貼上出道時期的少女感，片段一播出就直衝微博熱搜，還在首集拿下46.34的熱度指數，穩居第一名寶座。

▲王心凌保養。（圖／翻攝IG）

▲《乘風破浪的姐姐》第三季王心凌演唱《愛你》大爆紅。（圖／翻攝微博＠乘風破浪）

超群舞蹈實力加上Cyndi迷人的笑容，讓許多網友直呼：「根本是甜妹天花板呀！」感覺王心凌到60歲可能依舊是不老童顏，又多一位偷吃防腐劑長大的藝人～

《乘風破浪的姐姐》王心凌保養秘訣：重視溫和清潔

但其實凍齡神顏的背後也藏著許多努力，王心凌過去接受採訪時曾提到，自己保養最重視「清潔」與「保濕」兩大環節，平常在卸妝與洗臉的過程，也會加入按摩手法，將T字、易出油部位徹底清潔乾淨。

《乘風破浪的姐姐》王心凌保養秘訣：愛用保濕面膜

除了清潔之外，「保濕」也千萬不能馬虎！王心凌分享：「大家不要因為擔心長痘痘而忽略保濕，如果肌膚缺少水分就會不健康、容易過敏乾癢。」像她平常就會使用片狀或是霜狀面膜，維持肌膚一整天飽水透亮。

▲王心凌保養。（圖／翻攝IG）

▲王心凌保養秘訣。（圖／翻攝小紅書@王心凌）

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▲王心凌保養。（圖／翻攝IG）

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《乘風破浪的姐姐》王心凌保養秘訣：雙次睫毛刷法

「睫毛彎彎眼睛眨呀眨～」這旋律根本是許多人的青春回憶，纖長的太陽花睫毛也成了王心凌的招牌，以下就公開甜心歌后的「睫毛彎彎秘訣」！

▲王心凌保養。（圖／翻攝IG）

▲王心凌化妝教學。（圖／翻攝@王心凌官方頻道Cyndi Wang Official Channel，下同）

王心凌睫毛彎彎秘訣

STEP 1：先用打火機加熱睫毛夾，再將睫毛從根部由下至上慢慢夾翹。

STEP 2：接著拿出兩種睫毛膏，先用質地輕盈的睫毛膏打底刷一次，再刷上第二層濃密型睫毛膏

STEP 3：刷睫毛膏的過程不小心沾染到，也可以用棉花棒定點轉起髒污

STEP 4：再用燙睫毛器調整睫毛翹度和形狀

STEP 5：最後，用睫毛膏刷下睫毛就大功告成了

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▲王心凌保養。（圖／翻攝IG）

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《乘風破浪的姐姐》王心凌保養秘訣：椅子只坐八分滿

這招上班族一定要筆記起來！王心凌分享，自己平常坐椅子都只會坐8分滿，可以維持核心收縮的狀態，比較不容易堆積腰腹脂肪，隨時都要提醒自己：「小腹收緊、腰背挺直！」

《乘風破浪的姐姐》王心凌保養秘訣：瑜伽環拉伸

王心凌39歲依舊維持少女體態，靠的就是長得很像翅膀的這個「瑜伽環」！瑜伽環可以拿來開肩瘦背，搭配腿部、頸部拉伸動作都很適合，有虎背熊腰問題的女孩們很值得入手一顆～

▲王心凌保養。（圖／翻攝IG）

▲王心凌靠瑜伽環養成少女體態。（圖／翻攝小紅書@王心凌）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

王心凌, 保養, 瘦身, 乘風破浪的姐姐

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