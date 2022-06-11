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「貓界豪宅」紙箱城堡3999元！自由組合　還能「人貓共用」收納物品

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文／C編

貓咪天生就很喜歡紙箱做的任何物品，許多主人去大賣場，會用紙箱裝購買的物品，回家順便給貓咪玩，甚至還會幫牠們蓋成城堡，讓牠們開心享受、玩樂，「Her森森」推出「Askid貓界豪宅無限自由組合貓屋快塊宅」，而且是大型的「夢幻城堡款」，絕對是貓咪的夢幻天堂。

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▲Askid,貓界豪宅,貓咪,紙箱,貓,寵物,Her森森,。（圖／Her森森）

▲Askid 貓界豪宅 無限自由組合貓屋 快塊宅（夢幻城堡款），原價6600元、特價3999元，點我購買

這款快塊宅夢幻城堡組合貓屋，不僅採用貓咪最喜歡的紙箱製作，更厲害的是結合收納空間、貓抓板、貓窩、貓跳台等功能，一組就可以完成貓咪多種願望，讓牠們過得更加幸福，擁有抓抓舒壓的地方、還可以登高看遠，奴才們再不入手，就太對不起主子了。

用紙箱製作的貓屋，最基本的要點就是瓦楞紙的厚度要夠硬，因此商品採用高磅數的瓦楞紙設計，FSC原生紙漿十分安全，最高乘載70公斤，不只是貓咪可以窩在裡面休息，還可以「人貓共用」，作為抽屜、小櫃子收納物品，當然實用。

比起他牌的貓屋，這款單品擁有小方塊、階梯塊、斜坡塊、抓板塊、抽屜塊、收納塊、衣櫃塊等空間，在外面租屋的小資族也很適合擁有，拆卸方便快速，還可以隨意組裝、搭建，適合各種空間使用，小坪數也能聰明運用。

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▲Askid,貓界豪宅,貓咪,紙箱,貓,寵物,Her森森,。（圖／Her森森）

▲Askid 貓界豪宅 無限自由組合貓屋 快塊宅（夢幻城堡款），原價6600元、特價3999元，點我購買

「Her森森」推出「Askid貓界豪宅無限自由組合貓屋快塊宅（夢幻城堡款）」，原價6600元、特價3999元，貓生很短，想要讓牠們幸福快樂要及時，給予適合牠們的環境，絕對是愛牠們的表現。

關鍵字：

Askid, 貓界豪宅, 貓咪, 紙箱, , 寵物, Her森森

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