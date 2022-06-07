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星巴克6月買一送一優惠來了　限時兩天全品項、不限容量通通送

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▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲星巴克6月中再推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在端午連假延續之前的數位贈券優惠後，6月再祭出買一送一優惠啦！從6／13起限定兩天，只要在特定時段至店內即可享受好友優惠，而且不限品項與容量；cama café從6/8起也推出為期4週的折扣優惠，新加入會員免費贈送黑咖啡之外，所有會員還有週週贈送50元咖啡金。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

端午連假剛結束，下週又能好好悠閒一下，因為星巴克在6／13、6／14共2天上班日，推出「星光好友分享」優惠，只要消費者在優惠當天下午4點至晚上8點到店內購買飲料，選擇2杯容量、風味、冰熱一致的飲品，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，部分門市與車道服務不提供此優惠。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

cama café會員人數衝破50萬新標竿，自6/8至7／7期間，推出為期4週的折扣優惠，新會員贈送黑咖啡，活動期間內加入cama café APP成為會員，即可獲得價值55元的中杯黑咖啡兌換券，活動限量5萬杯，此外，活動期間內毎週發送10元飲品折價券5張，還能轉贈給其它cama會員，另寄杯也有優惠，單次購買5杯，即享88折優惠，可寄杯；單次購買30杯，即享85折優惠。

另路易莎在6／30前每周一、二、三共3天，民眾至來店消費餐食、甜點和飲品，不限消費金額全面8折優惠，此優惠僅限限定門市，全台共337間，可至連結內查詢。

▲路易莎,星巴克,連鎖咖啡,內用,降級,解封。（圖／業者提供） 

伯朗咖啡也在近期公佈6月份好友分享優惠日期，包括6／12、6／13、6／19、6／20、6／26、6／27於各特定門市提供優惠，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。

▲丹堤,伯朗,星巴克買一送一 。（圖／業者提供）

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