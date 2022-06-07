Lisa糗撞好萊塢巨星同色系服裝　纖腰腹肌迎戰安海瑟薇美腿

▲安海瑟薇（左起）露美腿，與琵豔卡喬普拉、Lisa欣賞寶格麗頂級珠寶秀。

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）昨於巴黎舉辦最新頂級珠寶暨珠寶腕錶系列Bulgari Eden The Garden of Wonders 寶格麗伊甸花園奇蹟發表會，展出超過140件獨一無二的華美創作，最新品牌大使好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）、南韓女團BLACKPINK成員Lisa、印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）齊聚一堂，令人驚訝的是安海瑟薇與Lisa竟不約而同都選穿亮黃色服裝亮相，安海瑟薇靠筆直美腿吸睛，Lisa則秀出腹肌迎戰。

▲寶格麗大使安海瑟薇（左）與Lisa不約而同都選穿亮黃色服裝出席晚宴。（圖／寶格麗提供，以下同）

安海瑟薇昨出席寶格麗頂級珠寶晚宴，有別於眾人隆重的禮服，她選穿長襯衫剪裁的黃衫搭配同色短褲，再戴上寶格麗黃鑽鑽石項鍊，露美腿俏麗現身，未料竟與Lisa撞了同色系服裝，Lisa選穿兩截式的高腰裙裝搭配祖母綠鑽石項鍊，露出纖腰與腹肌穿出青春氣息，避免了撞色的尷尬，同場的印度女星琵豔卡喬普拉則與她們風格大不同，身穿深V剪裁的亮片禮服性感登場。

▲安海瑟薇（左起）、琵豔卡喬普拉、Lisa一起玩自拍。（圖／翻攝priyankachopra IG）



三姝首度為寶格麗活動公開合體，走到哪都是目光焦點，琵豔卡喬普拉直接拿起手機與安海瑟薇、Lisa玩自拍，留下美麗倩影；當晚星光雲集，名模出身的法國前第一夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni）還上台獻唱，炒熱氣氛。

▲法國前第一夫人卡拉布魯尼於寶格麗晚宴上獻唱。





▲寶格麗位於芳登廣場的巴黎旗艦店，展出Eden The Garden of Wonders 伊甸奇蹟花園頂級珠寶系列。

英國女星莉莉柯林斯（Lily Collins）則是卡地亞（Cartier）形象大使，尤其她在熱門影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）時髦的形象，詮釋起Clash de Cartier系列珠寶最具說服力，近日品牌釋出最新形象照，她連換優雅甜美以及酷味叛逆風格造型，百變風格讓人看得目不轉睛，私下她也是品牌的忠實擁護者，經典戒指與腕錶不離身，當最稱職的代言人。

▲莉莉柯林斯為卡地亞大使，演繹Clash de Cartier系列珠寶。（圖／卡地亞提供）



►莉莉柯林斯叛逆樣曝光 卡地亞個性珠寶上身展百變風格

►強尼戴普美女律師品味和實力一樣強 混搭30萬名牌手環當幸運物