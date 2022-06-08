老是瘦不了？營養師曝「減肥失敗」5大原因！水喝太少也NG

▲營養師分享容易導致減肥失敗的5大原因。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unslpash、pixabay

你是不是也有這種經驗？每次減肥都覺得自己很努力，但老是減肥失敗，沒多久就減不下去，甚至還可能變胖？營養師Tun就在小紅書上分享，容易導致減肥失敗的5大原因，快來看看你中了幾個？

＃缺少充足的優質睡眠



如果經常、持續熬夜，這很可能就是你一直減不掉肚子上肥肉的原因。根據研究顯示，睡眠時間少於4個小時的女性，隔天會因此多攝取300卡路里的熱量和21g的脂肪。

或是明明睡了8小時，卻總是覺得沒睡飽，代表著你的睡眠品質差，而睡眠品牌差的原因有很多種，像是壓力過大、荷爾蒙分泌或是受咖啡因影響，就連人造光也會干擾睡眠，包含來自電視、電腦螢幕的光線，或是開著檯燈睡，都會影響睡眠品質。

＃缺少蛋白質



與正常飲食的人相比，每天攝取雙倍蛋白質的人在減重方面更有成效，同時能維持更多的肌肉量，利用體內消化蛋白質時的產熱作用，是達到快速減重的最佳手段。

相較於碳水化合物和脂肪，攝取蛋白質時，身體會燃燒更多卡路里來分解攝入的蛋白質；此外，蛋白質消化需要較長時間，所以高蛋白食物不只能讓人迅速擁有飽足感，也能延緩飢餓感。

針對要吃多少才有助於減肥，營養師建議依個人體重適量攝取，體重1磅（約為0.45kg）的攝取量要達到0.5g～1g蛋白質，特別推薦雞胸肉、雞蛋、希臘優格、大豆、藜麥、牛奶等優質蛋白質食物。

＃愛買大包裝食物



很多人在購買零食、食物時，都會選擇CP值高、較為優惠的大包裝，但就是這種貪小便宜的心態，很容易導致減肥計畫失敗，一旦打開了就不知不覺一直吃，吃完才發現自己吃太多了。

＃身體缺水



和蛋白質消化一樣，人體產生的產熱作用會使所喝的水能燃燒更多卡路里，同時維持身體所需水分。而每人每日建議喝水量可從下面公式計算：將體重（kg）乘以0.6再除以15，就能算出每日水分應攝取量（公升）。

＃急於看到效果



遵循減肥計畫不是只是一時的，而是需要持之以恆，穩定、持續的體重控制和緩慢見效是健康減肥的關鍵。另外，對減肥擁有過高期望，容易導致信心下降，營養師建議可從像是每餐都必須要吃蔬菜等小一點、實際一點的目標開始。

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