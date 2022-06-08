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試・開箱／6月新品報到！一盤6個功能的彩妝盤CP值爆高　當然必收

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

6月有很多厲害的美妝新品報到，不管是彩妝還是保養類型的單品，都擁有厲害的表現特色，值得收藏一波；以下就盤點幾款厲害的單品，每一款都擁有自己的特色，使用起來相當療癒，當然值得擁有。

＃ILIA 輕裸悸動多功能彩盤，售價1350元

▲ILIA,L:A BRUKET,媚比琳,艾杜紗,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

來自美國西岸的純淨系彩妝品牌ILIA，繼之前很厲害唇部單品之後，這次再度推出輕裸悸動多功能彩盤，一盤就可以當作唇彩、頰彩、打亮、修容、眼影等功用，甚至還可以作為黑眼圈的矯色盤，等於一盤就可以搞定多個部位的色彩，當然超划算。

＃L:A BRUKET 271海藻修護潤澤唇膜，售價1200元

▲ILIA,L:A BRUKET,媚比琳,艾杜紗,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

現在的人都很重視唇妝，但卻忘記唇部的護理修復，這款唇膜擁有豐潤的質地，但卻一點都不會黏膩，可以在睡前敷10至15分鐘，可以幫助雙唇立刻補水保濕，後續想要上妝當然才會更漂亮，療癒的香味更是讓人用了就很放鬆。

＃媚比琳 煙燻柔霧奶霜唇膏，售價410元

▲ILIA,L:A BRUKET,媚比琳,艾杜紗,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

開架霸主媚比琳這次推出全新的奶霜唇膏，以煙管的設計，打造出全新的唇彩單品，拿在手上潮流感十足，質地更是一抹就融化，輕霧感的質地可以帶出明顯的色調，創造清新奶甜的妝容效果，當然是必收。

＃艾杜紗 絕不失手眼線膠筆#08，售價420元

▲ILIA,L:A BRUKET,媚比琳,艾杜紗,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

艾杜紗這次推出全新的眼線膠筆新色，融合了薰衣草紫跟莓果的色調，可以呈現出深邃感的眼妝效果，因為筆芯擁有一定的硬度，拿來畫內眼線也是相當好描繪，不會有過軟的狀況出現，很適合新手來使用。 

關鍵字：

ILIA, L:A BRUKET, 媚比琳, 艾杜紗, 彩妝, 保養

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