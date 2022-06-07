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5種徵兆代表「女友在生氣」　別當白目男友

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▲愛情,兩性,吵架,溝通,冷戰。（圖／unsplash）

▲有些女生生氣的方式，你需要知道。（圖／Pexels、unsplash、Pakutaso、xframe）

編輯／借借

雖然說每個人個性都不同，但戀愛的路上還是有些公式的，有時候女友已經不爽，不要再傻傻踩雷，或者搞得一副「發生什麼事？是在找麻煩嗎？」的態度，早點發現有異就能免除一場情緒爆炸，對兩造關係是比較健康的，出現5種徵兆，請仔細觀察女友是否在生你的氣。

她停止主動聯繫
一般而言，女方在戀愛中聯繫會較為主動，像是會傳訊息告訴你，「我在逛街時看到一個東西超有趣的」、「喝咖啡時旁邊的女生好吵」等等的情況，想要跟你分享，或者提出邀約，像是下班後要不要一起吃飯之類，但若她有幾天沒這麼做，那就要注意一下了。

單身,女性,厭世（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

她的回答很簡短
若以往對方對你問題的回覆都很長，近日卻只說「嗯」、「好」、「就這樣」等類似的單詞，就代表他不願跟你多聊，不想溝通或回覆很慢的狀況，當然就代表她在對你生氣，快點去找原因吧。

她出現冷暴力的情況
很多男生不太了解女生的冷暴力，有時會反應不過來，不要以為他願意跟你吃頓飯就代表一切都沒事，如果席間出現皮笑肉不笑，或是冷不防挖苦你、或是諷刺的用語，跟平常的她來比火力增加2倍以上，你就要皮繃緊一點了。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

她不在乎你的感受
有件事情她明知道你會不喜歡，像是晚餐買的炒飯上加了滿滿的香菜，或是把電視轉大聲看你最討厭的綜藝節目，這件事情應該很清楚了吧，就是她沒打算在乎你的感受，現在她只想做自己不想配合你，有這情況出現快去回想之前做了什麼讓她生氣。

▲吵架,冷戰,情侶,衝突。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

她在創造距離感
有件事情問起她的意見，她只說「隨便」、「我不在乎」，叫你的時候用全名，或者是X先生來稱呼你，在你牽起她的手的時候，她會默默的找機會撥開，拒絕跟你有接觸的互動，你可是真的惹到她了，生氣這件事情不會小事化無，不要默默裝沒事就能解決，還是找機會跟對方溝通吧。

▲▼女性，女人。（圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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