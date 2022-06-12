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義大利Giaretti鬆餅機999元！5種烤盤隨意換　三明治、鯛魚燒都能做

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文／C編

不想到外面餐廳跟人接觸，又好想吃鬆餅，那就買台機器回來自己做吧！「Her森森」推出「義大利Giaretti二合一熱壓三明治鬆餅機」，原價1190元、特價999元，不到千元就可以入手鬆餅機，還附甜甜圈、鯛魚燒、熱壓吐司、丸子烤盤，等於一機5種功能，隨時想吃就能做，實在太方便。

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▲Giaretti,義大利,鬆餅機,三明治機,Her森森 。（圖／Her森森）

▲義大利Giaretti二合一熱壓三明治鬆餅機（經典白），原價1190元、特價999元，點我購買

早上想吃個熱壓三明治，只要把吐司放上，夾進鮪魚、生菜、煎好的蛋、起司，直接上下夾起來，就可以輕鬆做出好吃的熱壓吐司；下午想吃鬆餅，只要將調好的鬆餅漿放入，熱壓起來就可以輕鬆完成，加點果醬、水果，好吃又健康，不僅製作速度超快，更是可以搞定全家大小味蕾的神器。

Giaretti二合一熱壓三明治鬆餅機擁有600W大功率，加熱速度快，具自動斷電功能，不用擔心過熱，使用起來更加安全，可拆式不沾烤盤，清洗超輕鬆，當然是廚房中必備神器，直立式的機身收納方便，只要小小的縫隙就可以輕鬆收納。

因為功率大，只要3分鐘就可以輕鬆製作出鬆餅，6分鐘就可以製作出比較酥脆的鬆餅，上下都有發熱管設計，雙面快速烘烤，外酥內軟食材受熱更均勻，而且輕鬆更換烤盤，就能做出更多樣的點心，例如鯛魚燒、甜甜圈等，大人小孩都愛。

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▲Giaretti,義大利,鬆餅機,三明治機,Her森森 。（圖／Her森森）

▲義大利Giaretti二合一熱壓三明治鬆餅機（經典白），原價1190元、特價999元，點我購買

「Her森森」就推出「義大利Giaretti二合一熱壓三明治鬆餅機」（經典白），原價1190元、特價999元，不到千元就可以買到義大利的熱壓三明治鬆餅機，划算又方便，入手不後悔。

關鍵字：

Giaretti, 義大利, 鬆餅機, 三明治機, Her森森

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