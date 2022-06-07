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檸檬竟不是第一！營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

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▲▼營養師曝：檸檬維生素C含量不是最高 。（圖／Unsplash）

▲朝天椒維生素C含量相當高。（圖 / Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情期間提升抵抗力很重要，其中維他命C可是防疫大功臣，營養師余朱青在臉書專頁分享，維生素C會刺激身體製作干擾素，幫助破壞病毒，而它同時也是高效抗氧化劑，能協助膠原蛋白增生，減少細菌和病毒入侵的機會，食物中什麼含維生素C最高呢？一起來看看！

營養師余朱青分享，大家一說到維生素C，直覺就會想到酸酸檸檬，她解釋其實不是越酸的水果，維生素C就越高，像是蔬菜中維生素C最高的其實是朝天椒。

▲▼營養師曝：檸檬維生素C含量不是最高 。（圖／Unsplash）

她也提到其實不少蔬果都富含維生素C，像是紅皮的甜椒，100公克熱量才33大卡。維生素C含量就有137毫克，一般人覺得維生素C含量高的檸檬，100公克維生素C是33毫克，不過因為口感很酸，所以夏季常見的飲品中會添加過多的糖來調味，導致維生素C沒吃進多少，熱量倒是喝進去很多。

▲▼營養師曝：檸檬維生素C含量不是最高 。（圖／Unsplash）

水果方面，珍珠芭樂100公克就有225毫克的維生素C，奇異果100公克也有73毫克，木瓜100公克也有58毫克，另外像是聖女番茄、甜柿、柑橘類、草莓等也都是富含維生素C的水果，建議挑選當季水果，不同種類可以天天替換吃。
她分享攝取維生素C不只可提升免疫力、預防感冒，愛美朋友更喜歡它的抗氧化功能，幫助膠原蛋白合成，讓肌膚更有彈性。

▲▼營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜 。（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

▲（圖 / 翻攝自FB/營養師余朱青）

而營養師最後也提醒，維生素C可適量補充，如果持續過量的服用維生素C，有可能會造成骨鬆症狀，要避免攝取過量，盡可能從天然的食材上攝取，記得攝取同時也要注意糖分和其他熱量。

關鍵字：

維生素C, 蔬果, 排行榜

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