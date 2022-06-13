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自帶餐具超重要！「小麥盒」裝筷子、湯匙、吸管　每組167元太划算

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文／C編

雖然受到疫情影響，很多人盡量在家吃飯，但偶爾還是免不了在外面用餐，衛生考量之餘也為了環保，自備餐具可以說是很重要的關鍵，「Her森森」推出「OMORY六合一餐具吸管組」，原價599元、特價333元，而且還買一送一，相當於一組才167元，小小一盒就能裝進所有會用到的餐具，隨身攜帶好方便。

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▲OMORY,餐具,湯匙,筷子,吸管,Her森森。（圖／Her森森）

▲OMORY六合一餐具吸管組，買一送一，原價599元、特價333元，點我購買

自備餐具很值得推廣，無論疫情嚴重與否，都是好習慣，因為在外用餐可能擔心提供的餐具清潔不夠徹底，使用免洗餐具不但製造垃圾，材質也有隱憂，把環保餐具當成外出必備物，毫無負擔。而這次推出的餐具組，小麥收納盒內有筷子、湯匙、粗吸管、細吸管、吸管清潔刷，超完整的搭配，當然一定要入手。

方形筷採用316不鏽鋼材質製作，吸管、湯匙則是304不鏽鋼材質，不管是哪一種，耐熱程度都很好，適合在外面用餐使用，並且裝在小麥製作的收納盒裡面，環保又健康，重點是回家清潔也很方便。

因為餐具全都收納在一個小盒子裡面，所以不僅攜帶方便，更重要的是不容易搞丟，全部都可以收納在一個包包，當然很實用，對於難以清潔的吸管，還附上吸管清潔刷，更是貼心無比，全家大小都該擁有一組。

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▲OMORY,餐具,湯匙,筷子,吸管,Her森森。（圖／Her森森）

▲OMORY六合一餐具吸管組，買一送一，原價599元、特價333元，點我購買

「Her森森」推出「OMORY六合一餐具吸管組」，買一送一，原價599元、特價333元，相當於一組才167元不到，趕快幫家人添購，外食可以攜帶出門，外盒有薄荷綠與湖水藍可以任選，顏值超高。

關鍵字：

OMORY, 餐具, 湯匙, 筷子, 吸管, Her森森

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