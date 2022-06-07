IKEA招牌「藍色購物袋」推出超帥純黑版！三款超實用改造率先曝光

記者王則絲／台北報導

黑色似乎是一種擁有魔力的顏色，任何東西只要覆蓋上黑色，就會讓人感覺變得特別帥。瑞典傢俱IKEA近日便宣布，將與瑞典電音團體Swedish House Mafia合作，把招牌的「藍色購物袋」改造成超帥的「黑色購物袋」！以下三款超實用的改造版搶先曝光。

▲IKEA宣佈與電音樂團Swedish House Mafia合作，將推出純黑版購物袋系列。（圖／翻攝自IG@ikea）



IKEA時不時會帶來驚世的聯名引發搶購熱潮，近日IKEA官方宣布，這次要合作的對象是瑞典本地的電音樂團Swedish House Mafia，將以IKEA招牌的「藍色購物袋」作為素材，並以音樂創作者的需求為角度，打造出實用的收納袋款，其中最大的特點就是，將大家熟悉的「藍色購物袋」全都變成了「純黑版」，看上去整個氛圍都不一樣了是吧？

▲黑色小收納包。（圖／翻攝自IG@ikea）



透過Swedish House Mafia的成員，全球知名的DJ Axwell、Steve Angello與Sebastian Ingrosso提供的經驗，IKEA依照音樂人的需求來設計改造，目前搶先曝光了三樣單品，包括可收納小型電子設備、導線、耳機⋯⋯的收納包，可放置筆記型電腦的肩背包，以及一款最多可容納100張黑膠唱片的大收納袋，每一款都很實用帥氣，雙方的聯名系列預計將在秋季正式推出。

▲筆電包、大尺寸收納包。（圖／翻攝自IG@ikea）



►《怪奇4》金髮男來歷驚人！曾和「金妮」訂婚、演過哈利波特、暮光之城



►LIFE・經典／IKEA開賣太陽能板 使用綠色能源更容易

