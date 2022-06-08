fb ig video ETtoday search mobile

李敏鎬又發福了？寬鬆裝扮遮住身材　卻被「圓潤下巴」出賣了

>

記者王則絲／台北報導

韓星李敏鎬日前出席IU與宋康昊主演的電影《嬰兒轉運站》（Broker）韓國首映會，與Rain、金秀賢、李秉憲⋯⋯等大咖藝人一同現身助陣。只見李敏鎬當天以寬鬆的時髦黑裝現身，遮蓋住大部分的身形，而在媒體捕捉的畫面下，卻被眼尖網友們發現，李敏鎬的下巴線條顯得有些圓潤，指出似乎又發福了嗎？

▲李敏鎬。（圖／CFP）

▲李敏鎬出席電影首映會，一身寬鬆的黑色裝扮。（圖／CFP）

34歲的李敏鎬近年拓展戲路，不再只演出粉紅泡泡的愛情偶像劇，像今年的新作《柏青哥》便是部動人的史詩故事，其中精湛的演技頗受好評。而李敏鎬其實早已不只一兩次被拍到發福的模樣，尤其是不在拍攝期間時，會明顯比戲劇中的狀態圓潤一些。

這次出席電影首映活動上，李敏鎬穿著一身寬鬆的黑衣與黑褲現身，時髦的Oversized服裝下雖然看不出身形，卻被網友們質疑是在「遮肉」，因為當鏡頭聚焦在臉蛋上時，會發現李敏鎬的下巴線條不像以往稜角分明，反而是相當圓潤，某些角度甚至有點雙下巴跑出來，讓粉絲們不禁指出：「歐爸又發福了嗎？」不過也有些人認為也許沒這麼誇張，「感覺換個髮型會好點」、「服裝顯得比例不好。」

▲李敏鎬 。（圖／達志影像）

▲李敏鎬被捕捉到「圓潤下巴」的模樣，被網友指出又發福了。（圖／達志影像）

►楊冪直播造型被批顯老　隔天綁「雙馬尾」扮甜美少女超逆齡

►《怪奇4》金髮男來歷驚人！曾和「金妮」訂婚、演過哈利波特、暮光之城

關鍵字：

李敏鎬, 發福

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

檸檬竟不是第一！營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

檸檬竟不是第一！營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

星巴克6月買一送一優惠來了　限時兩天全品項、不限容量通通送

星巴克6月買一送一優惠來了　限時兩天全品項、不限容量通通送

別人對你的第一眼印象是什麼？這個心理測驗立刻就可以看出來

別人對你的第一眼印象是什麼？這個心理測驗立刻就可以看出來

侯佩岑穿深V辣秀好身材，曝3招美肌秘訣！　婁峻碩大讚「看起來18歲」 IKEA招牌「藍色購物袋」推出超帥純黑版！三款超實用改造率先曝光 小S二女兒高顏值帶貨潮牌風衣　加碼「心機穿法」藏不住仙氣 安格斯12星座一周運勢6／06-6／12　牡羊成為本週焦點、金牛極佳金錢運 「不輕易說愛你」星座Top 3 ！　冠軍感情最慢熱，行動證明天長地久 基努李維難得同框女友大放閃！　手牽手、相視而笑現場甜翻了 撞成一團！楊冪「極致炫腹裝」對尬Zendaya　轉身洩神仙腰線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面