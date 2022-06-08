李敏鎬又發福了？寬鬆裝扮遮住身材　卻被「圓潤下巴」出賣了

記者王則絲／台北報導

韓星李敏鎬日前出席IU與宋康昊主演的電影《嬰兒轉運站》（Broker）韓國首映會，與Rain、金秀賢、李秉憲⋯⋯等大咖藝人一同現身助陣。只見李敏鎬當天以寬鬆的時髦黑裝現身，遮蓋住大部分的身形，而在媒體捕捉的畫面下，卻被眼尖網友們發現，李敏鎬的下巴線條顯得有些圓潤，指出似乎又發福了嗎？

▲李敏鎬出席電影首映會，一身寬鬆的黑色裝扮。（圖／CFP）



34歲的李敏鎬近年拓展戲路，不再只演出粉紅泡泡的愛情偶像劇，像今年的新作《柏青哥》便是部動人的史詩故事，其中精湛的演技頗受好評。而李敏鎬其實早已不只一兩次被拍到發福的模樣，尤其是不在拍攝期間時，會明顯比戲劇中的狀態圓潤一些。

這次出席電影首映活動上，李敏鎬穿著一身寬鬆的黑衣與黑褲現身，時髦的Oversized服裝下雖然看不出身形，卻被網友們質疑是在「遮肉」，因為當鏡頭聚焦在臉蛋上時，會發現李敏鎬的下巴線條不像以往稜角分明，反而是相當圓潤，某些角度甚至有點雙下巴跑出來，讓粉絲們不禁指出：「歐爸又發福了嗎？」不過也有些人認為也許沒這麼誇張，「感覺換個髮型會好點」、「服裝顯得比例不好。」

▲李敏鎬被捕捉到「圓潤下巴」的模樣，被網友指出又發福了。（圖／達志影像）



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