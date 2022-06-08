侯佩岑穿深V辣秀好身材，曝3招美肌秘訣！　婁峻碩大讚「看起來18歲」

▲侯佩岑少見性感亮相，與婁峻碩一同出席資生堂150週年活動。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／綜合報導

知名美妝品牌資生堂為迎接150週年，7日舉辦歡慶派對活動，邀來氣質女神侯佩岑和新生代人氣歌手婁峻碩，一起揭幕全台第一個美妝NFT上市。狀態超好的侯佩岑不僅肌膚亮到發光，更難得穿上深V連身裙辣秀緊實好身材，讓一旁的婁峻碩大讚「非常漂亮！」被誇看起來18歲的侯佩岑也大方分享自己最近發現的新保養方式和維持身材的小秘訣。

▲。（圖／記者孟育民攝）



資生堂今年迎來150週年重大里程碑，特別舉辦「資生堂150週年私人派對」，不僅推出150週年限定版商品，更宣布發行限量Beauty NFT，「極上御藏系列」代言人侯佩岑和小紅瓶品牌大使婁峻碩也以一身資生堂代表色「紅色」服裝出席活動。

尤其是難得性感亮相的侯佩岑，今日以一襲超深V紅色圓點連身短裙現身，甜美性感造型驚艷眾人，站在小15歲的婁峻碩身旁毫無違和感，更讓婁峻碩大讚看起來像是18、19歲，「今天親眼看到本人，覺得好漂亮，當下就愣住，就覺得很驚艷！」

從細緻好肌膚到緊實身材都讓人羨慕不已的侯佩岑，接受《ET FASHION》訪問也大方分享最近發現的新保養方法「分區保養」，她提到「要認識自己的皮膚，把自己皮膚的膚況和區域分清楚，因為每個地方需要的東西不一樣，比如說顴骨就需要去斑、美白，法令紋、皺紋的部分就需要用緊緻的精華液」，她也建議可以在保養或是敷面膜前就先上精華液，再分區保養，讓保養品吸收更好。

另外，她也提醒「力道」很重要，保養時不要過度用力的拉扯肌膚，她現在都用「少量多點」的方式上保養品，「比如說，塗晚霜的時候，可多點一些（分布在臉部）再慢慢推開，這個方法可以讓每一個毛細孔都得到滋養，也不會過度的拉扯。」

針對不少女生覺得30＋和40＋狀態差很多，正式邁入40世代的她也分享「真的差很多！」40歲以後確實會有一些老化的現象，包括有一些小細紋，或是以前不注重的保養部分也會開始注重起來。像是她年輕時比較不注重防曬，以為化妝前防曬擦完就結束了，但後來發現，防曬不只是防曬黑，還防曬老，她現在比起以前更注重防曬，還會補擦防曬，她更提醒「因為曬真的會曬出很多肌膚的問題，防曬產品要選對，最好有強效的防曬，同時又能保養。」

她也一直很用心在認識自己的肌膚，找出肌膚會出現狀況的原因。像是先前有一陣子常冒閉口的大痘痘，她發現原來是因為她宵夜喜歡吃泡麵加蛋，剛好是油炸加上蛋的組合，就可能會讓她的肌膚有一點「微過敏」或是「微發炎」的狀態，所以後來如果有有重要的活動要出席，她就會避免吃蛋或是油炸的食物，甚至會戒糖，「我覺得戒糖也會讓皮膚稍微緊實一點。」

而大家常追問的維持身材部分，她分享一個禮拜有3天她會執行168輕斷食，那3天只在8小時內進食，如果想要更有瘦身效果的時候，執行輕斷食的3天，在可以進食的8小內再戒糖、戒澱粉。

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