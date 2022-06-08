清爽不黏膩！夏季專屬「輕保濕盤點」，給肌膚剛好潤澤度

▲夏季除了做好防曬，保濕更是基本。（圖 / 翻攝自IG/laneige_kr，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日氣溫屢創新高，長時間處於日曬高溫及低濕度冷氣房的極端環境，讓肌膚浮現乾燥細紋、粗糙暗沉等低水位警報。這時候保濕顯得格外重要，不僅是要多喝水，肌膚也要加強補充水分，別以為肌膚出油就不用保濕，這時選擇輕質保濕，適當補水讓肌膚健康彈潤。



▲寵愛之名 Water Pay 水能亮保濕精華水，200ml，880元。

細緻水霧，隨手一噴速效補水，添加專櫃級保養成分-二裂酵母，維持肌膚微生態菌群平衡，幫助修護肌膚，偕同 天然保濕因子，動態維持肌膚水平衡，同時預防外在環境光線造成的肌膚損傷。

▲AVEDA 花植舒緩水凝膜，50ml，1,780元。

成分來自 97%天然成分萃取，無致痘性，只要薄薄一層即可為肌膚注入豐沛保濕能量，無負擔的清爽保濕力，連偏油肌膚及敏感性肌膚都能安心使用。曬後也可直接厚敷全臉，急速降溫補水。

▲BIO UP 花妍微分子速酵青春露，150ml，2,880元。

以一代神仙水的獨家雞尾酒配方為基底，加入雙花妍因子及獨家微分子聚光科技，打造繁花版神仙水2.0的「花妍微分子速酵青春露」，質地水潤清爽不黏膩，滿足夏季想要清爽保養的心願，也可分裝在噴霧瓶中隨身攜帶。

▲innisfree 綠茶籽保濕精華，80ml，940元。

添加綠茶三重益生菌精萃™，強化因乾燥影響的肌膚屏障，使脆弱肌膚更加穩定，雙重鎖水保濕配方防止水分流失，再搭配獨家濟州美肌綠茶、尿囊素及維他命 B5，高效深層保濕之外同時舒緩、護理肌膚。

▲philosophy 一瓶希望玻尿酸保濕水凝霜，60ml ，1,600元。

獨特的水冷卻配方，有助於為肌膚帶來由內而外的自然光澤和長效保濕。 針對肌膚暗沉，可有效補充足夠的水分，讓肌膚完美呈現光滑明亮的膚色，質地輕透不黏膩，可在日間上妝時，即時補水、上妝更服貼。



