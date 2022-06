亮・珠寶／寶格麗伊甸花園祖母綠大作盡出　瀑布項鍊驚喜變冠冕

▲寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Emerald Glory頂級祖母綠與鑽石項鍊,可轉換成冠冕佩戴。(圖/寶格麗提供,以下同)



記者陳雅韻/台北報導

正值頂級珠寶發表旺季,寶格麗(BVLGARI)於巴黎全新伊甸奇蹟花園 Bulgari Eden The Garden of Wonders系列,依據色彩盛綻、壯麗自然、歡樂奇蹟主題創作逾140件作品,是品牌史上於單一系列中推出超過30件祖母綠作品,當中Emerald Glory項鍊為焦點之作,傾注逾3000小時手工打造,讓220克拉鑽石如瀑布般環繞頸圈,並點綴11顆梨形切割哥倫比亞祖母綠,令人驚喜的是可轉換為冠冕,演繹歡樂奇蹟的妙趣。

▲寶格麗代言人贊達亞戴Eden The Garden of Wonders系列Spinel Embrace項鍊,主石為25.70克拉梨形切割塔吉克粉紅尖晶石。

▲寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Serpenti Ocean Treasure項鍊鑲嵌1顆61.31克拉梨形切割藍斯里蘭卡矢車菊藍藍寶石。

伊甸園中蛇扮演重要角色,寶格麗代言人贊達亞(Zendaya)於形象照所戴的Serpenti Spinel Embrace尖晶石與鑽石項鍊,環繞著1顆25.7 克拉水滴形切割塔吉克粉紅尖晶石;另一款Serpenti Ocean Treasure項鍊則將兩條鑲鑲鑽靈蛇合而為一,環繞成圈垂墜61.3克拉水滴形切割斯里蘭卡藍寶石,重量級寶石坐鎮,更具氣勢。



▲寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Flowers Of Eden彩寶與鑽石項鍊。

花園中色彩盛綻,則於Flowers of Eden項鍊華麗綻放,寶格麗鑲嵌碧璽、紫水晶和祖母綠簇擁著三朵裝飾珍珠母貝與鑽石的花朵,蜿蜒的線條流露活潑氣息;壯麗自然主題則從大自然與建築發想,最能呼應發表之地巴黎的作品正是Tribute to Paris項鍊,祖母綠與鑽石構成如巴黎鐵塔輪廓,中央鑲嵌35.53克拉橢圓形切割哥倫比亞祖母綠。

▲寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Tribute To Paris頂級祖母綠與鑽石項鍊。

香奈兒(CHANEL)為慶祝巴黎芳登廣場18號珠寶暨腕錶旗艦店重新開幕,推出Les Bijoux de Mademoiselle頂級珠寶限定系列第二章,精選紅寶石與藍寶石詮釋香奈兒女士喜愛的元素與護身符。當中鑲嵌8.02克拉紅寶石的Rouge Gabrielle戒指以及結合白鑽、粉紅藍寶石及紅寶石的Rouge Contraste耳環,呼應香奈兒女士曾說:「當你感到悲傷、若感情不如你意,那就擦上唇膏,正面迎擊。」而她鍾愛的護身符圖騰,則於鑲嵌藍寶石、祖母綠、鑽石與珍珠的Talisman Graphique項鍊呈現,Talisman Vénitien指間戒則鑲有1顆8.64克拉橢圓形藍寶石,完美演繹她造訪威尼斯醉心的華麗拜占庭風格。

▲香奈兒Les Bijoux de Mademoiselle系列Rouge Contraste耳環(左),Rouge Gabrielle戒指。(圖/香奈兒提供,以下同)





▲香奈兒Les Bijoux de Mademoiselle系列Talisman Graphique項鍊(左),Talisman Vénitien 指間戒。

