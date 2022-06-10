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亮・珠寶／寶格麗伊甸花園祖母綠大作盡出　瀑布項鍊驚喜變冠冕

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▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Emerald Glory頂級祖母綠與鑽石項鍊，可轉換成冠冕佩戴。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

正值頂級珠寶發表旺季，寶格麗（BVLGARI）於巴黎全新伊甸奇蹟花園 Bulgari Eden The Garden of Wonders系列，依據色彩盛綻、壯麗自然、歡樂奇蹟主題創作逾140件作品，是品牌史上於單一系列中推出超過30件祖母綠作品，當中Emerald Glory項鍊為焦點之作，傾注逾3000小時手工打造，讓220克拉鑽石如瀑布般環繞頸圈，並點綴11顆梨形切割哥倫比亞祖母綠，令人驚喜的是可轉換為冠冕，演繹歡樂奇蹟的妙趣。

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）

▲寶格麗代言人贊達亞戴Eden The Garden of Wonders系列Spinel Embrace項鍊，主石為25.70克拉梨形切割塔吉克粉紅尖晶石。

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Serpenti Ocean Treasure項鍊鑲嵌1顆61.31克拉梨形切割藍斯里蘭卡矢車菊藍藍寶石。

伊甸園中蛇扮演重要角色，寶格麗代言人贊達亞（Zendaya）於形象照所戴的Serpenti Spinel Embrace尖晶石與鑽石項鍊，環繞著1顆25.7 克拉水滴形切割塔吉克粉紅尖晶石；另一款Serpenti Ocean Treasure項鍊則將兩條鑲鑲鑽靈蛇合而為一，環繞成圈垂墜61.3克拉水滴形切割斯里蘭卡藍寶石，重量級寶石坐鎮，更具氣勢。

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）


▲寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Flowers Of Eden彩寶與鑽石項鍊。

花園中色彩盛綻，則於Flowers of Eden項鍊華麗綻放，寶格麗鑲嵌碧璽、紫水晶和祖母綠簇擁著三朵裝飾珍珠母貝與鑽石的花朵，蜿蜒的線條流露活潑氣息；壯麗自然主題則從大自然與建築發想，最能呼應發表之地巴黎的作品正是Tribute to Paris項鍊，祖母綠與鑽石構成如巴黎鐵塔輪廓，中央鑲嵌35.53克拉橢圓形切割哥倫比亞祖母綠。

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Tribute To Paris頂級祖母綠與鑽石項鍊。

香奈兒（CHANEL）為慶祝巴黎芳登廣場18號珠寶暨腕錶旗艦店重新開幕，推出Les Bijoux de Mademoiselle頂級珠寶限定系列第二章，精選紅寶石與藍寶石詮釋香奈兒女士喜愛的元素與護身符。當中鑲嵌8.02克拉紅寶石的Rouge Gabrielle戒指以及結合白鑽、粉紅藍寶石及紅寶石的Rouge Contraste耳環，呼應香奈兒女士曾說：「當你感到悲傷、若感情不如你意，那就擦上唇膏，正面迎擊。」而她鍾愛的護身符圖騰，則於鑲嵌藍寶石、祖母綠、鑽石與珍珠的Talisman Graphique項鍊呈現，Talisman Vénitien指間戒則鑲有1顆8.64克拉橢圓形藍寶石，完美演繹她造訪威尼斯醉心的華麗拜占庭風格。

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Les Bijoux de Mademoiselle系列Rouge Contraste耳環（左），Rouge Gabrielle戒指。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Les Bijoux de Mademoiselle系列Talisman Graphique項鍊（左），Talisman Vénitien 指間戒。

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關鍵字：

亮珠寶, 寶格麗, BVLGARI, CHANEL, 香奈兒

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