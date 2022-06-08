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回頭率爆表的5款精選香氛！「撩人於無形」就是要靠它

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

香氛是一年四季都不能缺少的單品，擁有迷人的香味，才能吸引到好的緣分！以下就盤點5款近期非常厲害的香氛系列，身為粉絲絕對不能錯過。

＃嬌蘭 藝術沙龍高訂香氛系列

▲香水,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,MONCLER,GOUTAL PARIS,KLOWER PANDOR,淡香精,香精,香氛。（圖／品牌提供）

「香水世家」嬌蘭在2005年就推出頂級的藝術沙龍高訂香氛系列，最近再度將這系列全面升級，總共推出18支香調，主要分為炙熱花香調、悸動清新調、醇郁木質調、慾望東方調4大類，其中，迷夜橙花淡香精以淡雅清新的味道，讓人沉浸在花園般的感覺，最是好聞。

＃Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540水晶之燄

▲香水,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,MONCLER,GOUTAL PARIS,KLOWER PANDOR,淡香精,香精,香氛。（圖／品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian每一年都會與法國百年水晶品牌Baccarat合作，推出水晶之燄的香氛作品，其中一瓶以埃及大花茉莉、藏紅花，搭配琥珀木質香調、雪松香調，展現出中性卻又不會過於濃郁的香氣，透明澄澈的瓶身，展現出水晶極致的特殊工藝，當然值得收藏。

＃MONCLER 同名女性淡香精

▲香水,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,MONCLER,GOUTAL PARIS,KLOWER PANDOR,淡香精,香精,香氛。（圖／品牌提供）

由調香師Nisrine Grillié和Quentin Bisch共同調製，糅合花香、木香及麝香的女士香水，最特別的是將後調層層包裹，交織於琥珀、雪松木和檀香的誘人氣息之中，溫潤而悠長；瓶身更次採用LED的設計，以跑馬燈式紅色文字顯示於瓶身的鏡面外觀，相當特別又新穎。

＃GOUTAL PARIS 夢幻時光淡香水

▲香水,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,MONCLER,GOUTAL PARIS,KLOWER PANDOR,淡香精,香精,香氛。（圖／品牌提供）

這款以澄花水、香檸檬、白麝等作為主香調，溫暖的地中海氣息，融合格拉斯與南法的景致，讓人被溫暖的陽光與帶有澄花香的微風所包圍著，輕柔感受夏日的慵懶魅力，簡約透明的玻璃瓶身，看起來優雅、高貴，拿在手上就像是藝術品一般，相當有氣質。

＃KLOWER PANDOR 潘朵拉記憶香水系列

▲香水,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,MONCLER,GOUTAL PARIS,KLOWER PANDOR,淡香精,香精,香氛。（圖／品牌提供）

以柑橘與木質調堆疊出的濃郁香氣，就如同沐浴完，空間中瀰漫清爽的香氣，以及身上留存熱水澡後的餘溫，散發簡單卻不失性感、具有侵略性的魅力。瓶身頂部採用金色金屬旋轉扣環，與晶瑩剔透的玻璃瓶身呈現對比，再搭配品牌LOGO金屬吊飾，讓整體更顯時尚與精緻。

關鍵字：

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