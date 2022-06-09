▲▼面膜控注意！皮膚科醫師揭「挑面膜兩大關鍵」選錯小心「傷面子」

▲皮膚科醫師：「面膜材質」與「面膜成分」是選購面膜的兩大關鍵。

圖、文／東森自然美提供

「面子」工程是女性護膚的重中之重，但是面膜控要注意，選對面膜，它是穩定肌膚的最佳神隊友，選錯可能會讓妳「傷面子」，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示「好的面膜能讓膚質提升，不好的面膜則可能造成慢性過敏」，至於該如何挑選適合的面膜？唐豪悅醫師透露「面膜材質」與「面膜成分」是重要的兩大關鍵。

而所謂好的材質，例如極度溫和純淨的海藻纖維面膜布，可加強精華注入快速潤澤，同時滲透佳、能持續灌溉肌膚，完美貼附使肌膚與外界隔絕，讓美肌精華液和水分緊鎖肌底不蒸發。除了根據自己的皮膚類型去選擇，面膜的成分更是養成仙女肌關鍵，通常保濕是最基礎的需求，但能同時美白或是抗老就更為理想，理想的成份包括水活因子打通肌膚水通，快速傳導滲透與吸收，而業界最夯的雞尾酒配方，例如含日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純之複合成份能有感提亮，並改善細小紋路。

超膜世代來臨！微脂囊凝縮精華「保濕、彈嫩、亮白」一次到位

「什麼都可以丟，就是面子不能」是許多愛美女性的聖旨，愛敷面膜的台灣女性，一年可以敷掉4座台北101大樓高度的面膜，BIO UP科美研看準面膜市場，以「日本黃金麴酒粕微脂面膜」作為進攻面膜市場的首款強力新品，以革命性「專利雙能面膜科技」搭載「微脂囊凝縮精華」，全面性零死角打擊老化，用一片面膜的時間療癒自己也護住面子。

為了守護消費者的「面子」，BIO UP不惜成本，打造首款面膜新品「日本黃金麴酒粕微脂面膜」，就是要給消費者最好的成分，以清酒粕美肌成分結合德國大廠專利成分HS2超進化激彈因子，透過專利雙能面膜科技，高效單向滲透技術讓保養功效以高鐵般的速度直達肌底，並搭配修護親膚的「海藻纖維面膜布」，將每一滴珍貴精華都緊密貼合在肌膚上，「保濕、彈嫩、亮白」一次到位，敷完立刻有感。更值得一提的是，BIO UP「日本黃金麴酒粕微脂面膜」分成三階段注入滿滿微脂囊凝縮精華：1敷活水滲透、2觸澎彈緊緻、3效勻亮嫩白，微脂囊凝縮各種活性精華成分有效包覆在微脂粒中，包括諾貝爾級科研水活因子、含有971種美肌因子的專利雞尾酒配方、HS2超進化激彈因子、99%酵母活萃，為肌膚注入大量酵母能量，抵擋外在傷害，重啟青春健康肌，讓肌膚感受前所未有的澎潤透亮感，到隔天依舊是閃亮動人。

▲BIO UP「日本黃金麴酒粕微脂面膜」高效單向滲透技術快速傳導與吸收。

你最大心的急救面膜「日本黃金麴酒粕微脂面膜」 一片戰勝各種場合

選對面膜，做有面子的人，BIO UP首款面膜「日本黃金麴酒粕微脂面膜」就是妳的最佳神隊友，用最好的成分細心呵護每一寸肌膚，三效合一高酵能縮時保養，能讓肌膚在短時間回歸到柔潤澎彈狀態，隔天不論是有重大會議報告、跟男友約會，還是有party要參加，敷一片「日本黃金麴酒粕微脂面膜」，馬上幫肌膚補水保濕急救修復，讓妳以最完美狀態自信上場。唐醫師也提醒，敷面膜不單單只是一個保養程序而已，在使用面膜之後，記得再執行後續保養，建議抹上一層保溼乳液，藉由保溼乳液的鎖水功能，進而達到肌膚保溼的效果。想要入手如此大心的急救面膜？6/9（四）22:40東森購物47台LIVE全球首賣，「愛面子」的妳趕快在行事曆上畫上星號，千萬不能錯過！

▲日本黃金麴酒粕微脂面膜25ml(5片/盒)/NT$1,680

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