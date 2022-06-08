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范冰冰40歲眼周零細紋！超強「精華敷法」打造緊緻肌膚

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自范冰冰微博

藝人范冰冰已經40歲，但素顏肌膚狀態完全超級好，不但很少有紋路，肌膚更是白皙透亮，讓許多粉絲超級羨慕，最近她就在社群平台上分享她眼周護理的方法，她認為眼周的肌膚老化很容易看起來沒有精氣神，所以一定要好好呵護。

▲范冰冰,眼周保養,保養,眼周,。（圖／翻攝自范冰冰微博）

「因為我是大眼睛，所以我非常害怕三個問題，第一是黑眼圈、第二是眼窩凹陷、第三是眼周的皺紋」，范冰冰表示，眼周肌膚非常薄，膠原蛋白流失的也很快，所以一定要勤加護理，才能讓眼周保持年輕緊緻。

▲范冰冰,眼周保養,保養,眼周,。（圖／翻攝自范冰冰微博）

在眼周肌膚的保養上，在清潔過後、先塗抹上化妝水跟精華液，幫助臉部肌膚打底，接著使用眼部精華塗抹在眼周的位置，並且使用附帶的按摩頭，進行眼周畫圓按摩，接著使用大量的美容油，塗抹在眼睛上，由眼頭往後按摩提拉眼部到太陽穴的位置，接著在眉骨的位置也往上提拉，可以搭配按摩美容儀，一邊做20次。

▲范冰冰,眼周保養,保養,眼周,。（圖／翻攝自范冰冰微博）

接著范冰冰會自己製作一個眼睛的保濕敷膜，先大量的擠出眼部精華、加入保濕面膜（液體狀）、跟一點凡士林、精油3滴，厚厚的塗抹在眼周位置，然後大約等待5分鐘，稍微吸收之後，再敷上局部眼膜，也可以敷上臉部肌膚的面膜全臉加強，最後使用護膚儀，先用熱的模式溫熱眼周按壓、再轉換到冰涼的模式，大約5分鐘，最後塗抹眼部精華跟乳霜加入兩滴精華油，全臉塗抹即可，而整套眼周護理建議可以一週或是10天做2次。

關鍵字：

范冰冰, 眼周保養, 保養, 眼周

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