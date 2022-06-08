鄭秀文露美背難得女人味　疊戴耳環洩「哥」風範　

▲鄭秀文擔任演唱會嘉賓，穿Ralph Lauren削肩禮服搭配Boucheron珠寶登台。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鄭秀文日前擔任香港歌手關心妍演唱會嘉賓，身穿Ralph Lauren削肩露背禮服搭配法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）鑽石耳環與戒指登場，充滿女人味的裝扮唱著抒情歌，她自嘲：「Mi哥千年難得的溫柔，哈哈！」她也透露想辦演唱會的心情，寫下「幾時輪到Mi開演唱會」。

▲鄭秀文戴Boucheron Plume de Paon系列孔雀羽毛耳環（左）1,380,000元，Serpent Boheme系列耳釘164,500元。



▲鄭秀文戴Boucheron Quatre Black系列戒指（左）330,000元，Quatre Radiant系列戒指387,000元。

私下鄭秀文以中性摩登穿搭為主，此次擔任演唱會嘉賓，雖然以優雅造型亮相，但從珠寶選擇仍洩露她的時髦品味，戴著Boucheron深受女星喜愛的Plume de Paon系列孔雀羽毛耳環，耳骨處則戴上Serpent Boheme系列耳釘，指間則疊戴多個Quatre戒指，展現個性美。

▲鄭秀文勤於健身，經常分享運動照。（圖／翻攝sammi_chengsauman IG）

49歲的鄭秀文狀態絕佳，歸功於她勤於運動，她透露好的運動衣和地墊會激發出她的運動決心，她也體悟到年齡並不會妨礙人生任何階段，只要做自己便能成就出更好的自己，若有任何人以年齡嘲諷根本無須在意，因為人最終都會歷經老去。