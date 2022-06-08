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《侏羅紀3》女主角「胸前鏤空」驚艷全場　身材變豐腴照樣美翻！

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記者王則絲／外電報導

6日晚間電影《侏羅紀世界：統霸天下》於洛杉磯舉行首映會，飾演女主角「克萊兒」的布萊斯達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）與男主角「歐文」克里斯普瑞特（Chris Pratt）一同現身。布萊斯達拉斯霍華穿著大膽胸前鏤空的黑色禮服，性感造型驚艷全場，雖然相比過去身材豐腴不少，但照樣是美翻了。

▲侏羅紀世界3布萊斯達拉斯霍華、克里斯普瑞特。（圖／達志影像）

▲侏羅紀世界3布萊斯達拉斯霍華、克里斯普瑞特。（圖／達志影像）

▲布萊斯達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）與克里斯普瑞特（Chris Pratt）一同出席電影首映會。（圖／達志影像）

布萊斯達拉斯霍華因在《侏羅紀世界》第一集中，整部戲穿著高跟鞋拼命狂奔，而成為了影迷們口中「那個穿高跟鞋跑贏恐龍的女人」，當時她的身材的確是相當精瘦苗條，加上絕美的顏值，擄獲觀眾的心，不過7年過去了，今年41歲的布萊斯達拉斯霍華體態逐漸豐腴，但仍不減她的獨特魅力。

▲侏羅紀世界3布萊斯達拉斯霍華。（圖／翻攝自IG）

▲布萊斯達拉斯霍華雖然體態不如以往纖細，但仍然是美貌在線。（圖／翻攝自IG）

6日首映會上，布萊斯達拉斯霍華選穿紅毯常勝品牌ALEX PERRY 2022春夏的黑色拖地禮服出席，胸口大面積的鏤空設計，僅以黑色布料維繫胸前，且中間相連的部分非常細，看起來遊走在危險邊緣，大膽性感的造型驚艷全場，而雖然布萊斯達拉斯霍華現在的身形比較豐腴，但依然是凹凸有致，在貼身裙襬下勾勒出迷人的腰臀曲線，臉蛋則是一點都沒變，精緻臉孔幾乎沒有瑕疵可言。

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關鍵字：

侏羅紀世界3, 侏羅紀世界：統霸天下, 布萊斯達拉斯霍華, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, 克里斯普瑞特, 星爵

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