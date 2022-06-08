皮膚科醫師：挑面膜需注意「2件事」，敷錯小心慢性過敏

▲挑錯面膜可能導致肌膚慢性過敏。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

台灣女性特別愛敷面膜，「面子」工程是女性護膚的重中之重，但是面膜控要注意，選對面膜，它是穩定肌膚的最佳神隊友，選錯可能會讓妳「傷面子」。

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，好的面膜能讓膚質提升，不好的面膜則可能造成慢性過敏，至於該如何挑選適合的面膜？唐豪悅醫師透露面膜材質與面膜中的有效成分是關鍵。

唐醫師也提醒，敷面膜不單單只是一個保養程序而已，在使用面膜之後，記得再執行後續保養，建議抹上一層保濕乳液，藉由保溼乳液的鎖水功能，進而達到肌膚保濕的效果。

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