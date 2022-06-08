誠品信義明年熄燈機率高　業者僅回一句話

▲疫情下誠品信義店人潮稀少，續約受阻恐明年收攤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品旗下營收最高的分店「誠品信義」，日前董事長吳旻潔在股東會喊話大房東統一對續約表態，今（6／8）傳出統一已發函各房東表明要自行回收經營，等同誠品信義店在明年底租約到期即將收攤，對此誠品表示目前不針對此事回應。

誠品信義店從2006年開幕以來，目前已經營17個年頭，2023年底18年的租約即將到期，從2年前持續開出與欲斡旋的續約條件，始終得不到大房東統一的正式回應，董事長吳旻潔在日前股東會公開喊話，表示信義區不能沒有誠品，希望能見房東代表人、統一董事長羅智先一面始終未得回應，還說出「輸也要知道自己輸在哪裡」。

信義誠品所在的統一國際大樓，房東共登記了7家公司，包括統一、統一國際開發、統一超、太子建設、台南紡織、環泥建設、坤慶國際開發，共有4間都是統一與泛統一的陣營，持股達到近6成，所以信義誠品是否能成功續租，關鍵本就在統一身上。

而今傳出統一已經發函給各房東，表示要回收經營的決心，信義區在經過17年期間的發展，百貨林立密度全球最高，吸引的商圈人潮已超越東區，已不可與當初簽約的情況同日而語，加上統一自家的統一時代百貨（改名前為統一阪急百貨），也在2010年開幕，在房東有自己百貨招商團隊的情況下，在數年前市場就傳言統一收回自營的機率非常高。

對此，誠品對於今傳出的統一收回自營消息僅表示，目前不針對此事回應。