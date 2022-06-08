卡地亞近百年的神秘鐘拍場現蹤　564萬起標、收益做慈善

▲邦瀚斯舉辦香港名錶與珠寶拍賣預覽會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

邦瀚斯（Bonhams）拍賣行將於6月22日舉辦「香港鐘錶專拍」、「香港珠寶及翡翠」，今起至周日於台北展出亮點拍品，一件卡地亞（Cartier）約1928年製的「Model A」神秘鐘，吸引全場目光，因是神秘鐘最早期生產之作，品相與原裝盒仍保存完好，今年初更由品牌原廠保養檢查，估價約5,640,000元起，此拍品為澳洲知名珠寶鐘錶店Angus & Coote創始人Antony Coote贈予保育機構Mulloon Institute，收益將用於環境保護和發展的研究工作。

▲邦瀚斯將上拍卡地亞約1928年的「Model A」裝飾藝術風格水晶、黃金、瑪瑙及琺瑯鑲鑽石神秘座鐘，估價約5,640,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

卡地亞神秘鐘神秘之處，在於指針彷彿漂浮在透明的水晶鐘體中，未見到任何零件卻能如常運轉，卡地亞於1912年打造第一個專屬的神秘鐘名為「Model A」，立刻被鐘錶大客戶、美國金融家J.P.摩根（John Pierpont Morgan）納入收藏，此次上拍的神秘鐘也是早期作品之一，鑲鑽指針、細緻的裝飾細節都流露Art Deco裝飾藝術風格。

▲邦瀚斯在台展出5.09克拉天然巴西帕拉依巴碧璽配鑽石戒指，估價約10,077,000元起。

同場展出的珠寶拍品，由享有「碧璽之王」美譽的5.09克拉天然帕拉伊巴碧璽（Paraiba）配鑽石戒指領銜，濃郁的霓虹藍光迷人，且是市場上罕見超過3克拉且品質優良的寶石，因此身價上看千萬元；不少藏家也藉由拍賣會尋找做工精緻的國際品牌作品，此次邦瀚斯端出逾20件的義大利珠寶品牌Buccellati橫跨70至90年代傑作，由工匠在金屬鏤雕出細孔的蜂巢圖案珠寶、精雕手環上鑲嵌美鑽花葉圖案都在拍賣之列。

▲邦瀚斯上拍Buccellati 18K黃金配鑽石手鐲（左）估價452,000元起，6.99克拉天然未經加熱處理喀什米爾藍寶石配鑽石戒指估價約11,281,000元起。

富藝斯（PHILLIPS）將於6月21至23日在香港舉行「二十世紀及當代藝術和設計」及「珠寶和翡翠」拍賣會，珠寶類亮點為罕見大克拉數的鴿血紅天然緬甸紅寶石外，以及頂級D色無瑕及「Type IIa」白鑽、彩鑽作品，當中鑲有4顆共重5.82克拉彩鑽的彩色鑽石配鑽石戒指為盛開花朵造型，每一朵花蕊各鑲迷人彩鑽，相當吸睛。

▲富藝斯鑲嵌5.82克拉彩鑽戒指，估價約6,768,000元起。

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