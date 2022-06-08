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迪麗熱巴「胸前扣子撐開」好害羞！　學院風裝扮逆生長回18歲

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記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴今年以《與君初相識》、《恰似故人歸》戲劇兩部曲人氣再攀巔峰，昨天（7日）出席直播活動，身上造型成為粉絲焦點，她穿著黑色吊帶連身褲裝內搭白色針織衫，頗有學院風知性氣質，被粉絲們讚是「逆生長」，不過仔細一看發現，迪麗熱巴胸前扣子微微被撐開，有料身材藏也藏不住，令人看了好害羞。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴最新直播活動造型。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴出演戲劇除了完結的《恰似故人歸》，今年還有與龔俊合作的《安樂傳》將播出，粉絲們不用擔心沒有新作品欣賞。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴吊帶連身褲裝，營造出「胸下都是腿」的視覺效果。（圖／翻攝自微博）

在最新的直播造型中，迪麗熱巴以簡約的黑白裝扮亮相，一襲黑色吊帶連身褲裝裡，內搭一件白色Polo領針織衫，營造優雅知性的氣質，落地的闊腿褲型拉出修長比例，視覺上有「胸下都是腿」的錯覺，並運用公主頭的髪型來襯托甜美感受，不過仔細一看發現胸前的扣子微微被撐開，可見迪麗熱巴的好身材擋也擋不住。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴雖然體型纖瘦，但依然相當有料。（圖／翻攝自微博）

而於本月份才剛過完30歲生日的迪麗熱巴，可說是完全沒有30歲的樣子，在這次的造型下，網友們還大讚：「姐姐看起來好嫩」、「好像回到了吳安珀公主的時期（2014年的電視劇《微時代》）」、「所以說熱巴18歲生日禮物想要什麼？」、「寶貝逆生長。」

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