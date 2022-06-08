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除濕機正確4用法　「用1招」讓除濕效率加倍

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▲除濕機,除濕,Her森森。（圖／pexels）

▲台灣梅雨波波襲來，雨天長達一週。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

梅雨一波接著一波報導，北台灣有不少民眾都覺得頭上快生菇，家中濕氣過高不僅人不舒適，也容易孳生黴菌、地板天花板反潮，除濕機更是必備家電，但若想讓除濕機達到最大效益，正確的用法還是要知道，此外還能搭配一款家電讓效率加倍，住宅空間更加舒適。

離牆面距離至少30公分
讓空氣流動是除濕機主要運作的方式，想要除去家中的濕氣，放置位子當然要在正中間，許多人使用時因怕擋到動線，放置在邊角地帶，不但影響除濕機散熱，更可能阻礙進氣口，最少要離牆面30公分，而且不要在上面覆蓋衣物，會有導致過熱的危險。

關閉門窗
當在降低室內濕度的時候，將窗戶大開引進更多濕氣，根本就是徒勞無功，請記得關閉門窗，尤其是早晚濕度最高的時候，中午通常氣溫較高，外面空氣也會比較乾爽，如果窗戶不開覺得快窒息，就挑這時候開一下窗。

▲▼潮濕,下雨,雨天,濕氣,雨滴。（圖／Pixabay）

定期清洗濾網
除濕機也有濾網應該大家都知道吧，建議定期清洗，不然在進氣時空氣流通不順，自然會影響除濕機的除濕效能，連帶可能影響散熱系統，所以濾網要保持乾淨，也可延長機器壽命，此外許多除濕機有輪子，方便使用者移動到不同空間，建議平移後要等15分鐘至30分鐘再使用，讓壓縮機機油能回流，避免機器故障。

搭配循環扇使用
循環扇的用途是加強室內空氣流動，所以建議在開除濕機時，可以搭配使用，空氣流動的越快速，除濕的效率就會越高，甚至達到加倍的除濕效率，空間的濕度就會更快降下來，此外也要注意安全要點，包括無人或睡覺時，最好不要使用除濕機，也盡量不要將除濕機插在延長線上使用。

▲▼循環扇,風扇,客廳,家電。（圖／取自免費圖庫pexels）

最後，要依據家中空間大小來購買足夠除濕數的機款，經濟部能源局建議為每平方公尺每天除濕0.24公升，等於適用的除濕公升數，換算每坪約為0.8公升，所以可用「坪數 Ｘ 0.8」就能算出適用的除濕機公升數，或者有幾坪的空間，就選擇幾公升的除濕機，也可以粗略符合需求。

關鍵字：

除濕, 用法, 效率加倍

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