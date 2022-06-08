安孝燮穿運動服霸氣外露也太帥　金智媛頂「齊瀏海」可愛爆擊

記者王則絲／台北報導

為慶祝「adidas X Gucci」聯名系列上市，韓國Gucci於昨（7日）特別舉辦一場時尚盛會，邀請到時下最火的藝人們包括安孝燮、金智媛以及池昌旭⋯⋯到場助陣，分別演繹聯名服裝，只見安孝燮卸下「霸氣社長」的西裝，改穿運動服與牛仔褲，休閒運動風的造型同樣帥慘了；金智媛則是頂著新剪的「齊瀏海」髮型現身，逆齡少女感可愛爆擊。

韓劇《社內相親》中「始祖鳥社長」一角人氣竄升的安孝燮，以高挑的模特兒身材，成為時尚品牌們近期的寵兒；金智媛主演的《我的出走日記》也於近日完結，獲得極高的關注度；而池昌旭的新劇《魔幻之音》也頗獲好評。

三位人氣正旺的明星齊聚，場面盛大。安孝燮身上穿著高領的運動外套，側邊的Gucci綠紅綠織帶取代adidas三條線作為聯名小巧思，手上則提著帥氣的黑色保齡球袋，不笑時彷彿又看到了「始祖鳥社長」霸氣外露，但是當安孝燮一笑，又一秒化身暖男。

在《我的出走日記》播出並完結後，金智媛於雜誌畫報中曝光了「齊瀏海」的新髮型，讓人不禁回想起2013年時金智媛出演《繼承者們》裡討人厭的千金角色。頂著齊瀏海的金智媛這回現身活動，身穿綠色的短版上衣，以GG花紋佐以三條線設計，裙裝側邊亦有三條線點綴，的確帶出學生妹的氣息，讓金智媛瞬間回春了10歲。

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