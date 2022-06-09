「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

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有些星座不用特別求財，財運就自動上門！究竟12星座中誰最受財神眷顧，天生含金量超高？一起來看看12星座天生含金量排行榜吧！

母胎單身不稀奇，12星座中，哪些人擁有人生勝利組的基因，有最大的先天條件含著金湯匙出生，而最受財神眷顧含金量最高的星座又是哪些人？底下還有天生含金量的排行榜，瞧瞧自己在第幾名吧！

12星座天生含金量排行榜公開

TOP3 雙子座

說到帶有富貴基因命格的，莫過於守護星為水星的雙子了，太陽或上升為雙子座的人，小時候若不是出生在富貴人家，就是出生在眾人呵護、備受注目的家庭中，也憑藉著環境、家庭的資源，養成他們對事情好奇、熱愛與人互動的個性。屬於雙子座的人對於金錢看似慵懶，也很少在那邊錙銖必較，但其實他們對數字很有天分，也很有賺錢的腦袋，就算家裡有十分雄厚的背景，也未必就會是靠爸族，聰明的他們反而年輕時就早早找到賺錢的目標與方向，能靠著自身比一般人更早走向財富自由！

TOP2 雙魚座

雙魚座之所以是母胎富豪的亞軍，全然因為他們天生帶有天之驕子般的貴氣，不會為了柴米油鹽而折腰，他們人生的旅途上，金錢從來就不是他們眼裡最重視的事情，也因此，不論他們出生在什麼樣的家庭，很少魚座會因為窮困而受到限制，反而能給他們更大的力量走向富裕。另外，比起其它含著金湯匙出生的孩子，魚兒可是含著金頭腦出生的唷！他們感性又帶有無與倫比的才華，本身就是無價之寶，只待後天的培養，就可能從頑石變成鑽石，不必鑽研投資理財，他們自己就是富含能量的印鈔機啦！

TOP1 獅子座、天蠍座

這兩星座並列在母胎富豪榜的冠軍寶座，不過兩人的命運基底可是截然不同的！獅子座的寶寶其實有很大機率出生在富裕的大戶人家，富二代裡星座占比最高的也是獅子座，而在獅子強大的物質能量下，即使出身的環境只有小康家庭，也可能由弱轉強，總之獅子的出現，很可能帶旺整個家裡的金錢狀況，是個天生小財星來著。

至於天蠍座本身帶有守護星火星、冥王星的能量，他們的財力走的是一夕爆發式的都市傳說路線，出生時有極大的聚富力量，也同樣能帶旺家裡的錢財，而且威力更強，只是不見得每個家庭都懂得把握或維持，因此天蠍座比較容易走入開高走低、先絢爛後平淡的環境模式，也可能起起落落，在不穩定中保持危險平衡的生活。

12星座天生含金量的排行榜

TOP10 金牛座、處女座

TOP9 巨蟹座

TOP8 水瓶座

TOP7 摩羯座

TOP6 射手座

TOP5 牡羊座

TOP4 天秤座

TOP3 雙子座

TOP2 雙魚座

TOP1 天蠍座、獅子座

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