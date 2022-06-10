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星巴克新推「珍珠光馬克杯」太美了！透明「人魚杯」顏值也超高

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記者王則絲／台北報導

過了端午節之後，天氣真正要熱了起來，讓人好想去熱帶海島度假玩水一番！日本星巴克於近日便推出了夏季第二波以「海洋」為主題的新品，其中這款「珍珠光馬克杯」馬上吸引了收藏家們的注意，整個杯身都散發光澤，實在太美了；此外，透明玻璃「人魚杯」也是顏值超高的一款！

▲日本星巴克海洋季杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲日本星巴克海洋季杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲日本星巴克推出夏季海洋風新系列杯子。（圖／翻攝自IG@starbucks_j）

六月初日本星巴克推出了夏季第二波新品，以「SIREN’S SHINY BEACH」為主題，運用許多海灘、海島以及美人魚的元素打造，共推出多款保溫杯、玻璃杯、馬克杯⋯⋯全系列充滿夢幻氛圍，又存心讓人選擇困難症發作。

其中這款「珍珠光馬克杯」是許多藏家網友們的首選，馬克杯上頭利用粉嫩的色彩繪製了珊瑚、海星、貝殼等海洋生物的可愛圖案，而握把部分則製作成珍珠串的模樣，一顆一顆的相當可愛，且整個杯子都閃耀著珍珠般的偏光，像海水一樣波光粼粼，簡直美翻了。

▲日本星巴克海洋季杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲日本星巴克海洋季杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲日本星巴克珍珠光馬克杯。（圖／翻攝自小紅書）

透明的玻璃茶杯，是喝下午茶時營造儀式感的重要器具。這回日本星巴克推出的透明玻璃「人魚杯」絕對是顏值最高的茶杯，一層一層立體的魚鱗設計讓高級感迸發，可愛的小圖案則多了分少女心。

▲日本星巴克海洋季杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲日本星巴克海洋季杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲日本星巴克人魚玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書）

關鍵字：

日本星巴克, 星巴克, 珍珠杯, 人魚杯

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