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洗臉洗錯難怪皮膚差！皮膚科醫師曝「正確清潔」7大關鍵

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▲▼ 皮膚科醫師揭7個清潔真相。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲正確做好清潔是養出好肌膚的關鍵。（圖／翻攝IG@aoihamada、@04_j.a）

記者張毓容／綜合報導　

正確清潔是保養的第一步，也是養出好膚質的重要關鍵，洗臉洗錯不僅讓髒污殘留堵塞毛孔，還可能造成肌膚負擔，破壞肌膚屏障、使肌膚出狀況。知名皮膚科醫師廖苑利就分享許多人常忽略的7個潔顏關鍵，快來看看你做錯幾個？

＃洗臉次數最多一天2次

廖醫師表示，健康肌膚的洗臉頻率，一天最多2次就夠了，而若是過敏期間，甚至可以3天不洗臉，整個屏障修護期間，對於不是出油量旺盛、非油光滿面的肌膚來說，洗臉頻率越少恢復越快。

＃盡量不要洗澡時洗臉

建議先洗臉後再洗澡，盡量不要邊洗澡邊洗臉，因為洗澡的水溫容易過高，加上蓮蓬頭的水壓過高，也會傷害肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師揭7個清潔真相。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ） 

＃洗面乳要先起泡

洗臉時一定要先將洗面乳用起泡網或是在手上打出泡沫，再抹到臉上清潔，泡沫能減緩手對肌膚的摩擦，避免直接將洗面乳塗到臉上搓，會使臉部越來越乾燥。

＃防曬不一定要卸妝
 一般來說，以化學防曬劑為主的防曬產品不需要特別卸妝，但若是物理防曬劑為主的防曬乳和有防水防汗功能的防曬乳則都需要卸妝，才能清潔乾淨。

＃避免使用物理性去角質
 清潔面膜可以用，但磨砂膏等物理性去角質產品不要用。清潔面膜建議依膚質調整使用頻率，油性肌一週可用1次，乾性肌一個月1次，敏感肌則可只敷在T字部位或不使用。

＃敏感肌選卸妝乳

敏感肌卸妝建議盡量選擇卸妝乳，會更加溫和，也可以用洗卸合一的卸妝乳，這樣卸妝後就不需要再用洗面乳，能減少卸妝又洗臉對皮膚皮脂膜的傷害。

＃洗臉後別用毛巾來回擦

洗臉後，可用毛巾輕輕按壓，把臉上多餘水分吸乾，不要來回擦拭。

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關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 洗臉, 潔面, 正確, 真相, 原則 , 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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