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愛馬仕「秋冬新品」本尊太燒！　不對稱凱莉、最叛逆搖滾柏金包曝光

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▲愛馬仕秋冬配件系列搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

愛馬仕（Hermès）的配件在經典永恆上持續進化，於今年（2021年）3月發表的2022秋冬系列已經悄悄揭開神秘面紗，《ET FASHION》為大家搶先直擊此次重點包款，不對稱變奏Kelly包、中性化的搖滾Birkin Rock等，勢必讓你眼前一亮。

▲▼愛馬仕 。（圖／品牌提供）

▲▼愛馬仕 。（圖／品牌提供）

▲Twenty-Tout系列皮包主打圓弧形拉鍊。（圖／品牌提供）

本季圍繞輕盈主題展開，打頭陣的Twenty-Tout皮包以品牌在1923 年推出的Bolide包為原型，簡約的梯形線條搭配延伸至後方的超寬圓弧形拉鍊，讓使用者可180度打開，延續輕盈風格。而在秀上時就受到矚目，這次重頭戲莫過於變奏款Kelly II Sellier，以失序詮釋出不對稱感，將Kelly輪廓有所更動，創造出夾層外露的視覺效果，同樣兼具實用性。

▲愛馬仕秋冬 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Kelly II Sellier en désordre肩背包 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲愛馬仕秋冬 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼愛馬仕 。（圖／品牌提供）

▲Birkin Rock皮包 。（圖／記者鮑璿安攝）

受到機車夾克的啟發，愛馬仕打造全黑Birkin和Haut à courroies包款，外縫的口袋以及鎖頭細節很中性，讓經典包款散發搖滾魅力。這次還透過Bolide包款，讓手袋和賽車合而為一，配備真正可以滑動的滑板滾輪，使得童趣包款活了起來，也將此理念化作提包吊飾呈現。

▲愛馬仕秋冬 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Bolide On Wheels皮包，讓手袋和賽車合而為一 。（圖／記者鮑璿安攝）

另一大重點則為標誌性的絲巾、圍巾以及披肩品項，可以發現流蘇創新裝飾於兩側，另有參考 16 世紀的植物典籍的花卉披肩。此外，也浮現了許多超現實景象，像是與翅膀進入夢境、諾亞方舟以及燈籠帶來飽和的色彩對比，在穿搭中裝點生活細節。

▲▼愛馬仕 。（圖／品牌提供）

▲▼愛馬仕 。（圖／品牌提供）

▲▼愛馬仕 。（圖／品牌提供）

▲▼愛馬仕 。（圖／品牌提供）

▲Chorus stellarium圖紋印花斜紋真絲仿古方巾；純棉與喀什米爾羊絨混紡針織浴衣；Épopée系列棉質帆布小狗玩偶； 楓木積木拼圖 。（圖／品牌提供）

最後呈現出生活化的毛毯、浴衣單品，為孩童量身打造的「Épopée」系列，小狗玩以及楓木積木拼圖，以 Jan Bajtlik 設計的「Épopée」圖紋為靈感，將想像中的動物、馬、獨角獸和龍，打造出這幅迷人多彩的風景。

關鍵字：

愛馬仕, 秋冬, 配件, Hermès

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