fb ig video ETtoday search mobile

4個拖累工作速度的壞習慣　午餐吃太飽居然也有差

>

▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

▲工作效率高的人，不會有分心的小習慣。（圖／取自pixabay、pakutaso、pexel、xFrame，以下同）

編輯／借借

許多人都對工作效率高的同事報以羨慕的眼光，或許這些人天生就對工作內容的組織相當拿手，但不代表妳工作懶散，其實有些不經意的小習慣，或多或少會影響我們的工作效率，看看手腳快狠準的同事如何克服這些行為，專注在工作上。

時不時昏昏欲睡
這種感覺總是不定時襲來，無論是早上、下午或傍晚時，自然工作效率會受影響，會這樣的原因來自不規律的作息，若妳擁有一個正常規律的工作，在晚上需要制定一個「必須睡眠」的時間，過了那個時間就應該準備就寢，隨心所欲的熬夜只會造成惡性循環。

▲▼男人,成功,賺錢,有錢,男生,富二代,財富,工作,職場,理財。（圖／取自免費圖庫Negative Space）

▲日常作息不規律，就會出現精神無法集中容易想睡的狀況。

做完一件事才想下件事要做啥
把今天要完成的工作表列，而不是隨心所欲的記在腦子裡，做完一件事後才回想「還有哪些事沒做」，不但容易漏掉工作事項，也無法先讓腦子組織今天工作量、並決定自己的節奏。

▲工作,手機,寫字,打盹,電腦。（圖／取自pixabay）

▲寫下代辦事項幫助大腦組織今天的工作行程。

午餐吃進大量食物
有時候午餐吃得太多，下午就容易昏昏欲睡，建議把大餐放到早餐，在上午就補充一天滿滿能量，至於午餐則需要控制，建議自行準備便當，注意別吃得太油膩。

▲工作,手機,寫字,打盹,電腦。（圖／取自pixabay）

▲不要選擇太過油膩的午餐以免影響下午的精神狀況。

無目的性查看手機
除了必要的手機訊息聯繫之外，許多人都有時不時看社交網站上是否有新訊息的動作，本來只想花30秒看一下，但點一點30分鐘就過去了，大大的拖慢工作進度，建議需要專注工作時，最好把螢幕朝下，不然請關閉不必要程式的簡訊通知。

▲工作,手機,寫字,打盹,電腦。（圖／取自pixabay）

▲不斷察看與工作無關的手機訊息，容易拖慢整個工作進度。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

除濕機正確4用法　「用1招」讓除濕效率加倍

除濕機正確4用法　「用1招」讓除濕效率加倍

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

迪麗熱巴「胸前扣子撐開」好害羞！　學院風裝扮逆生長回18歲

迪麗熱巴「胸前扣子撐開」好害羞！　學院風裝扮逆生長回18歲

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用 楊冪直播造型被批顯老　隔天綁「雙馬尾」扮甜美少女超逆齡 別人對你的第一眼印象是什麼？這個心理測驗立刻就可以看出來 李敏鎬又發福了？寬鬆裝扮遮住身材　卻被「圓潤下巴」出賣了 小孩增進防疫力這樣吃！營養師曝「彩虹維生素」飲食清單 愛吃甜食，代表身體缺鉻！營養師教你解讀「身體缺乏什麼」 星巴克6月買一送一優惠來了　限時兩天全品項、不限容量通通送

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面