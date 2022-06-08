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誠品發聲明反擊「續租條件優於統一」　續約與否不影響營運

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▲▼疫情 確診 誠品信義店 人稀少 三級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疫情下誠品信義店人潮稀少，續約受阻恐明年收攤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今（6／8）有消息傳出誠品信義店的大房東統一，有計畫將收回該賣場自營，信義店很可能在明年底熄燈，對此誠品上午原表示不針對此事回應，至晚間6時發出聲明，針對傳言中的統一續約條件直接開砲，表示開出的續約條件優於統一，「租賃合作緣分雖無法強求，過程與法理上則應符合上市公司之公司治理與股東權益。 」並強調信義店收攤也不會影響誠品營運。

誠品旗下營收最高的分店「誠品信義」，日前董事長吳旻潔在股東會喊話大房東統一對續約表態，今（6／8）傳出統一已發函各房東表明要自行回收經營，並針對報載、統一尚未證實的接手條件進行回覆，明指自己開出的續約條件優於統一，若此條件下，10年內將使所有房東固定租金短少達24億元。

誠品在聲明指出，在2020年10月已發函各房東，先提出保證營業額50億抽成 9%、加計停車場合計4.7 億（後來增加至4.8億）的條件，統一卻提案其關係企業以保證營業額30億抽成8%、未計停車場租金合計2.4億承租信義店現址，相較誠品生活所提續租條件，10年內將使所有房東固定租金短少達24億。

此外，誠品表示提出的續租條件是50億內不論營收為何，均保障房東收取高額固定租金至 少 4.8 億，相較於統一關係企業，則以誠品開出的一半金額2.4億作為固定租金，即使其營業額達50億，年度累計租金合計仍落差本公司至少3000萬。營業額超過50億之外的部分，本公司提出之抽成條件亦優於統一關係企業。等同直接喊話其他房東。

最後誠品也強調，雖然之前曾於股東會表示若無法順利續租約，「在信義計畫區沒有任何其他備案」的情況下，不管續約與否，對誠品生活財務與營運不會構成重大影響。

關鍵字：

誠品, 信義, 收攤, 吳旻潔誠品, 統一, 續租

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