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白朗峰暮藍色躍上萬寶龍錶面　冰川紋理配金指針致敬冒險家　

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▲▼Montblanc,Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴萬寶龍明星傳承系列計時腕錶限量款1786，148,400元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1906年的萬寶龍（Montblanc）從品牌命名、1913年確立的六角白星Logo，都與白朗峰（Mont Blanc）緊密相扣，象徵追求卓越的精神，時至今日仍持續受此高峰啟發、經典的明星傳承Star Legacy系列新款計時碼錶、月相腕錶以及日期顯示自動錶，全換上白朗峰主要的Mer de Glace冰川冰層圖案的藍色面盤，各限量1786只。

▲▼Montblanc,Arnold & Son 。（圖／公關照）▲▼Montblanc,Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲萬寶龍明星傳承系列計時腕錶限量款1786鍊帶錶（左）148,400元，月相腕錶限量款1786腕錶136,600元。

故事始於1786年8月7日18時23分，年輕獵人兼水晶收藏家Jacques Balmat在黃昏降臨、月亮升起的「暮藍時分」，成為第一位成功登上白朗峰頂的人，萬寶龍因此將此時刻冰川上籠罩的獨特藍色，作為三款明星傳承Star Legacy系列腕錶的主色調，面盤中央的印章壓印設計，呈現冰川紋理，有趣的是各搭配鍍玫瑰金時標與指針，向同樣熱衷尋金的冒險家Jacques Balmat致敬，每一款功能錶各有皮錶帶或鍊帶選擇。

▲▼Montblanc,Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲萬寶龍明星傳承系列日期顯示自動腕錶限量款1786，面盤是白朗峰薄暮之際的色彩，67,500元。

藍色也經常運用在星月意象的錶面上，ARNOLD & SON恆久月相新作Perpetual Moon 41.5玫瑰金錶，即以夜空藍面盤襯托由珍珠母貝打造一輪碩大明月，且有別於一般錶面的平面設計，此款採用全新技術星光紋，從中央放射出的深淺錯落有致的刻紋，在光影投射下，光影流轉猶如綻放萬丈光芒。

▲▼Montblanc,Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲ARNOLD & SON推出恆久月相41.5玫瑰金錶，面盤採用全新技術星光紋設計，1,120,700元。（圖／ARNOLD & SON提供）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, ARNOLD & SON

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