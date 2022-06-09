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Lush首間實體店獨家引進超夯手工面膜！　diptyque「去味蠟燭」能消廚房異味

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▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Lush首間實體門市於6月正式開幕。

記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

美好的香氣能幫助放鬆、療癒身心，而以獨特香調深入人心的2大品牌Lush、diptyque，近日都有超吸睛新作登場。今年正式回歸台灣的英國保養品牌Lush，首間實體門市終於在6月盛大開幕，除了經典招牌洗髮餅、泡澡球外，實體店更引進超夯的新鮮手工面膜系列，獨家販售；而diptyque則是將香氛的魅力延伸到居家清潔護理活動中，推出「家居護理系列」，讓洗碗、打掃等日常清潔變得更愉悅。

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Lush實體店以保養需求作為分區，更有環保包裝禮盒區。

以各種夢幻香氛泡澡球和洗髮餅聞名的英國保養品牌Lush，自7年前暫別台灣後，在今年4月底先開設官方網站，以100%英國直營方式回歸台灣，首家實體門市更於6月在台北京站正式開幕。

首家實體門市台北京站店將同步全球 Lush門市逐步供應全線產品，也採用全球最新店舖設計概念，產品擺設改以保養需求作為指標，分為3大類：護膚與護髮、沐浴類（淋浴產品、浸浴產品及香氛皂）和禮物系列。禮盒專區還展示各種以環保物料包裝的貼心禮盒套組、香水禮盒，還有可重複使用的多用途風呂巾代替包裝紙。

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Lush 幸運虎氣泡彈，NT$350。

為歡慶Lush台灣首家直營門市開幕，京站店獨家限量販售2022虎年限定「幸運虎氣泡彈」，金光閃閃的可愛虎頭造型滿載「Karma和諧心靈」（原名：冥想）的廣藿香、巴西橙精油香氣，能幫助放鬆身體、提振心神。

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲「新鮮手工面膜」目前於實體門市獨家販售。

還有，像是藍莓面膜、可可杏仁面膜、花蜜玫瑰面膜等在國外超夯的新鮮手工面膜也在實體店鋪獨家販售，以新鮮蔬果手工製作且不含任何防腐劑，給予來自大自然最直接的護膚體驗。

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲diptyque推出全新「家居護理系列」。

深受許多時尚人士喜愛的香氛品牌diptyque，不斷塑造全新日常擴香方式，今年6月更推出全新「家居護理系列」，同樣有著時髦設計感瓶身，更找來創作「肌膚之華」、「爵夢」等經典人氣香氛的調香師Olivier Pescheux調製全系列香氣，將美觀、實用和療癒香氣結合，讓護理居家空間的清潔時光變得更愉悅。

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲diptyque 碗盤清潔劑，500ml，NT$1,200；碗盤清潔刷，NT$420。

全新「家居護理系列」更採用環保配方和再生玻璃製造的琥珀色環保瓶設計，共推出6款產品。其中擁有高效去污作用的碗盤清潔劑，除了可輕鬆清潔餐具，也可用來清潔沾了油污的雙手，洗後雙手不乾澀，還帶有橙花、柑橘及羅勒的宜人香調。diptyque更同步推出使用毛櫸木與強韌植物纖維製成的清潔刷，可與碗盤清潔劑搭配使用。

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲diptyque 去味蠟燭，190g，NT$2,100。

「家居護理系列」的去味蠟燭是專為廚房、居家異味打造，與其他香氛蠟燭不同，不僅是散發香氣，更捕捉異味分子並且徹底去除，可去除像是廚房烹煮燒烤後的氣味、菸草味或髒衣物氣味等，並散發出揉合羅勒、薄荷及番茄葉的清新香調。

▲▼ Lush+diptyque。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲羊毛與面料香氛陶瓷可搭配噴霧重複使用。

另外還有可完成清洗、去污、去垢、潔凈及亮澤等多重清潔任務的萬用表面清潔劑和皮革與木面護理乳、羊毛與面料香氛陶瓷等3款新品，也都能護理居家空間且同時散發舒適香調。

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關鍵字：

美妝, 保養, 護理, 香氛, LUSH, diptyque, 居家, 清潔, 打掃

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