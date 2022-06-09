小孩增進防疫力這樣吃！營養師曝「彩虹維生素」飲食清單

▲小朋友從天然食物中攝取營養最健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情下大家開始重視防疫力，大人可以利用瓶瓶罐罐來補充營養，那麼小孩呢？如果不想依賴營養輔助品，不妨藉由天然食物來攝取營養，營養師高敏敏分享專屬小孩的彩虹維生素食物，跟著吃就沒錯！

#維生素A 守護黏膜、眼睛健康

建議從紅蘿蔔、紅番薯、紅椒、蛋黃、地瓜葉、菠菜取得

#維生素C 使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、抗氧化

建議從芭樂、草莓、小番茄、柑橘類、奇異果、蔬菜類取得

#維生素D 體內維生素D濃度高，能降低感染機率，也能幫助鈣質吸收、維持骨骼健康

建議從牛奶、乾香菇、木耳、蛋黃、鮭魚中取得。

#維生素E 強力抗氧化 降發炎

建議從蛋黃、植物油、深綠色蔬菜中取得

#維生素B1 維持神經正常，同時避免躁動、憂鬱、躁鬱

建議從燕麥、大麥、豆製品、豬肉中取得。

#維生素B2 對於皮膚、黏膜、毛髮健康很重要

建議從全穀類、乳製品、沙丁魚、鯖魚。

#維生素B6 和神經傳遞物質有關及維持皮膚健康

建議從全穀類、豆製品、鮭魚、香蕉中取得。

#維生素B12 幫助新細胞的製造

建議從雞蛋、乳製品、肉類、豆製品

#葉酸 造血功能 協助紅血球發育及修復受損神經

建議從蔬菜類、肝臟中取得

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

高敏敏也建議，除了維生素的補充，建議平時也要讓孩子避免以下4點，才能讓效果發揮更大。

1.糖果、人工色素：易養成發炎體質

2.油炸、加工食品：會增加身體氧化壓力

3.3C產品：藍光刺激易影響睡眠，降低免疫力

4.熬夜：影響褪黑激素合成，降低細胞修復能力