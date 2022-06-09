fb ig video ETtoday search mobile

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

>

▲▼ 去除廁所異味濕氣的6大隱藏好物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

浴室廁所是盥洗沐浴之處，打掃得再乾淨，還是有容易濕氣重的問題，加上台灣氣候炎熱潮濕，使廁間更容易因濕氣滋生黴菌、產生異味。其實有6個居家生活隨手可得的物品就是除臭去濕的好幫手，不僅能去除浴室、廁所的濕氣和異味，恢復乾淨清爽，而且價格不貴，有些還有多種用途。

＃白醋

白醋所含的酸性物質有去除異味、去油的作用，所以白醋除了可以幫助去除污漬，對於去除異味也很有用。將一杯白醋放在廁所裡，就能感覺異味慢慢消散，大約一週換一次就可以了。

▲▼ 去除廁所異味濕氣的6大隱藏好物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃茶葉、咖啡渣

應該不少人都知道咖啡渣有吸附異味的作用，除此之外咖啡渣還有吸濕效果，和茶葉一樣都是很好用的天然去濕劑。將曬乾後的茶葉或用後的咖啡渣以舊襪子或小的紗網袋裝起來，掛在廁所裡幾處，就能有效幫助吸濕除臭。

＃洗衣粉

洗衣粉本身就很會吸收水氣，放在廁所裡除了可以幫助吸濕，等到吸濕結成塊狀後還可以再拿去清洗衣物，也不會產生廢物、造成浪費。

▲▼ 去除廁所異味濕氣的6大隱藏好物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃檸檬

檸檬也是便宜親民又好用的天然除臭好物，只要將檸檬切片放在廁所的幾個角落，就能幫助去除異味，還能飄散天然果香。但擺放檸檬要注意定期更換，除了在檸檬的除臭效果散失時適時補上新的繼續除臭，還能避免滋生細菌。

＃萬金油

幾乎每人家中都會有一罐、蚊蟲叮咬或頭暈頭痛會拿來擦的萬金油，其實也能用來去除異味！萬金油主要成分包含薄荷醇、樟腦、石蠟和其它數種精油及凡士林，將打開盒蓋的萬金油放置在廁所或家中衣櫃、鞋櫃，其中芳香精油味道可幫助消除異味，大約1～2週稍微刮除最上方薄薄一層，又能提升去味效果。

▲▼ 去除廁所臭味和濕氣的6大居家好物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃植物盆栽

在廁所擺放一些植物盆栽，除了可以當作裝飾增加美觀，還可幫助吸收水氣、減少濕氣，有些帶有香氣的植物還能幫助增加空氣的清新感，像是薄荷、蘆薈或虎尾蘭都很適合。

►6月份財運爆發、收穫最好的3大星座！Top 2業績提升，還會遇到貴人

►日網神準「精神壓力」心理測驗　5問題看出你「最大壓力來源」

關鍵字：

居家, 生活, 家居, 廁所, 除臭, 去濕, 濕氣, 吸濕, 方法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

除濕機正確4用法　「用1招」讓除濕效率加倍

除濕機正確4用法　「用1招」讓除濕效率加倍

迪麗熱巴「胸前扣子撐開」好害羞！　學院風裝扮逆生長回18歲

迪麗熱巴「胸前扣子撐開」好害羞！　學院風裝扮逆生長回18歲

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用 楊冪直播造型被批顯老　隔天綁「雙馬尾」扮甜美少女超逆齡 別人對你的第一眼印象是什麼？這個心理測驗立刻就可以看出來 小孩增進防疫力這樣吃！營養師曝「彩虹維生素」飲食清單 李敏鎬又發福了？寬鬆裝扮遮住身材　卻被「圓潤下巴」出賣了 愛吃甜食，代表身體缺鉻！營養師教你解讀「身體缺乏什麼」 星巴克6月買一送一優惠來了　限時兩天全品項、不限容量通通送

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面