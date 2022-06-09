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日本專家推薦5大「防掉髮食物」！第3種還能抗發炎、減少粉刺

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▲▼日本專家推薦改善掉髮5種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲吃對食物也能幫助改善、預防掉髮問題。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、IG@yoonara_mood

越來越多現代人不到老年就有脫髮困擾，明明年紀不大，但每次洗頭、梳頭掉髮一大把，感覺頭髮越來越稀疏，甚至有不少年輕女生都在關注「防脫」洗髮精、防脫養護等話題。其實，想改善掉髮問題，用吃的也可以！日本專業醫師就推薦5種能幫助減少、預防掉髮的食物，不用花大錢也能養出豐盈健康有光澤的髮絲。

▲▼日本專家推薦改善掉髮5種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.核桃

核桃富含鋅和硒，鋅在毛髮組織的生長和修復中有很重要的作用，是蛋白質製造過程中的必須營養素，因而脫髮是人體缺鋅常見的症狀之一，且鋅可幫助抑制炎症，減少因頭皮發炎而產生的脫髮；硒則是有助於減輕乾燥，頭皮的炎症有一部分原因就是因為太過乾燥，硒可以幫助改善頭皮乾燥，進而降低頭皮發炎的機率。此外，核桃也富含維生素B7，是對人體很有益的食物，不僅可以預防脫髮，還有研究發現，核桃還能幫助改善肥胖的作用。

▲▼日本專家推薦改善掉髮5種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.雞蛋

曾有研究針對較易脫髮的人群做了調查，發現大多數脫髮的人，體內維生素B7含量都是缺乏的，因此缺乏維生素B7也被認為是造成掉髮的其中一個原因。而雞蛋含有豐富的維生素B7和蛋白質，可以幫助維持頭皮頭髮的健康，且維生素B7對指甲和肌膚的健康也都很有幫助。

▲▼日本專家推薦改善掉髮5種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，可滋潤肌膚、抗發炎，促進頭皮健康，也富含有很強抗氧化作用的蝦紅素，能幫助抗炎，且鮭魚還含有維生素B7，所以對於維持頭皮環境健康很有幫助，能幫助減少脫髮，還能讓頭髮健康有光澤。

▲▼日本專家推薦改善掉髮5種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.胡蘿蔔

肌膚出油過多就容易引起炎症，所以可以發現頭皮容易出油的人也比較容易脫髮，而胡蘿蔔含有豐富的維生素A，可以促進肌膚新陳代謝，還有控制油脂分泌的作用，可以幫助改善頭皮出油這一點。

胡蘿蔔不僅對改善脫髮有效果，對臉部肌膚也很有益，但攝取時要注意，因為胡蘿蔔是親油性的食物，所以最好選擇油炒的烹飪方式，能吸收得更好。

▲▼日本專家推薦改善掉髮5種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.肉桂

肉桂是常見辛香料之一，常會加在咖哩、點心或是飲品裡，而肉桂中含有的丁香樹脂醇，能幫助修復、強化微血管，促進血液循環。而頭皮所需要的營養都是透過微血管輸送，頭皮血液循環差，就容易引起掉髮，而肉桂有助於促進血液循環，進而幫助改善掉髮。

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關鍵字：

頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮, 食物, 掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 改善, 預防, 醫生

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