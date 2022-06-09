風・Luxury／《捍衛戰士》阿湯哥戴36年前同款　IWC飛行錶也搶鏡

▲湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》票房開紅盤，他在劇中承襲首集依然戴Porsche Design腕錶。（圖／翻攝topgunmovie IG）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢動作巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的代表作續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick），自5月25日上映以來，全台票房累積已賣破2.2億元，躍居今年全台最賣座電影，引粉絲好奇劇中飛行員的行頭，阿湯哥為求連戲，戴著與36年前首集中同款的Porsche Design計時碼錶入鏡，但是否為同一只錶不得而知；而其他演員為求逼真，只有TOP GUN畢業生能擁有的IWC（萬國錶）專屬錶在電影中亮相。

▲退役前美國海軍上校暨IWC萬國錶品牌之友Jim DiMatteo佩戴TOP GUN腕錶。（圖／IWC提供，以下同）

以飛行錶著稱的IWC，自2007年起獲得美國海軍正式授權製造TOP GUN海軍空戰部隊系列腕錶，代表錶款必須極為堅固耐用、抗腐蝕，才能承受戰鬥噴射機飛行員在駕駛艙內可能遇到的極端G力，並適合在潮濕、鹽分高的海洋空氣中長時間執行航空母艦任務。品牌選用鈦金屬、高科技陶瓷、以及結合鈦金屬和陶瓷優點於一身的CERATANIUM®（瓷化鈦金屬）打造唯有TOP GUN畢業生的專屬錶。

▲僅TOP GUN畢業生能擁有的IWC馬克十八飛行員腕錶「Strike Fighter Tactics Instructor」特別版。





▲不對外販售的IWC飛行員計時腕錶「Strike Fighter Tactics Instructor」特別版。

IWC馬克十八飛行員腕錶「Strike Fighter Tactics Instructor」特別版，9時位置可見海軍戰鬥機武器學校徽章，每一只錶會鐫刻錶主的姓名和階級，與另一只飛行員計時腕錶「Strike Fighter Tactics Instructor」特別版，均為不對外販售、唯TOP GUN畢業生才能擁有的錶款，據悉賣座片《捍衛戰士：獨行俠》為符合TOP GUN實際訓練情況運用此兩款錶，但品牌對此相當低調。

▲IWC 2020年推出民用版的飛行員計時腕錶TOP GUN海軍空戰部隊「SFTI」特別版，308,000元。

錶迷渴望擁有帥氣的TOP GUN錶款，願望終於成真，IWC推出限量1500只的民用版的飛行員計時腕錶Top Gun海軍空戰部隊「SFTI」特別版。今年則發表各限量1000只的飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「森林地」特別版以及「太浩湖」特別版，前者靈感源自海軍飛行員的飛行服，以綠色陶瓷打造錶殼，搭配同色系面盤點綴淺綠色時標；另一款TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「太浩湖」特別版為白陶瓷材質，呼應美國海軍空戰部隊學校飛行員經常穿越加州和拿華達州之間山區的太浩湖冬季景觀，以及他們的白色制服，錶背鐫刻經典的TOP GUN海軍空戰部隊標誌。

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「森林地」特別版，343,000元。

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