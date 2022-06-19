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夏天玩水最怕撞款，吸睛度超高泳裝TOP5！　內建氣墊根本美胸神器

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實習記者施至真／綜合報導

一轉眼，迷人的暑假又要到囉，已經規劃好旅遊計畫的朋友，是不是也開始煩惱，該穿什麼最合適呢？從上衣、裙褲、套裝到泳衣都要有別出心裁的小巧思，今天就來盤點5間絕美泳衣品牌，不管你想買比基尼、連身泳衣通通有，還內建充氣氣墊，豐滿度立刻UP UP！不喜歡和別人撞款的朋友，還不往下滑看看嗎。

＃1.不撞款泳裝　LeRêve Paris

近幾年很流行花俏、爆乳款比基尼泳裝，而主打法式風格的「LeRêve Paris」，從款式設計、布料花紋到材質都非常特殊，最重要的是內建充氣氣墊，可自行調整豐滿度，完全就是小胸女必備的夏日單品！

▲泳衣。（圖／翻攝IG）

▲最美法式風格泳衣，內建充氣氣墊根本豐胸神器。（圖／翻攝IG@lereveparis）

＃2.不撞款泳裝　WET

來自美國洛杉磯的泳裝品牌「WET」，以獨特剪裁和時髦紋路，擄獲廣大少女的心，款式分類更多達20種以上，讓你想和別人撞款都難！另外，最美嘻哈辣媽蔡詩芸也與WET推出限量聯名單品，包括比基尼泳裝、海灘必備罩衫和兒童連身泳裝，辣媽們還不快點入手這款超萌親子款泳裝嗎？

▲泳衣。（圖／翻攝IG）

▲WET花色最多元，完全不怕撞款。（圖／翻攝IG@wetswimweartw）

＃3.不撞款泳裝　Voda Swim

鮮豔大膽的調色和性感剪裁，讓比基尼領導品牌「Voda Swim」，成為明星、網紅的IG版面上最常曝光的「美胸神器」。擁有超狂的集中、爆乳效果，讓它成為不少小胸女的救星，還有多款為亞洲女性量身設計的泳裝，想要秀出最美身材就靠它！

▲泳衣。（圖／翻攝IG）

▲說到比基尼，絕對不能錯過Voda Swim。（圖／翻攝IG@vodaswimasia）

＃4.不撞款泳裝　Muii seaside

還在擔心穿著性感比基尼，沒辦法放膽玩水嗎？擁有最好「動」的美型比基尼之稱的「Muii seaside」，一開始是為專業衝浪選手量身設計，從版型結構設計、穩定度到舒適度，都能符合專業運動員的需求，各位喜歡水上活動的水美眉，可以考慮入手美胸UP UP的運動系列唷。

▲泳衣。（圖／翻攝IG）

▲運動女孩首選Muii seaside。（圖／翻攝IG@muiiswim）

＃5.不撞款泳裝　BALIBIKI

只有兩截式比基尼才夠辣嗎？韓國泳裝品牌「BALIBIKI」遠看保守低調，近看卻能發現滿滿的小巧思，包括斜肩、挖腰等鏤空設計，以及高腰瘦小腹的心機巧思，都能巧妙修飾曲線，再搭上可愛的泡泡袖、荷葉邊，讓你怎麼穿都和別人不一樣。

▲泳衣。（圖／翻攝IG）

▲BALIBIKI是韓妞最愛泳裝品牌第一名。（圖／翻攝IG@balibiki_taiwan）

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關鍵字：

比基尼, 泳衣, 泳裝, 海邊, 海灘, 美胸神器, 美胸

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