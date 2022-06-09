fb ig video ETtoday search mobile

Zendaya花苞裙放送逆天身材！「1998年禮服藏玄機」致敬傳奇女星

>

記者鮑璿安 ／台北報導

千黛亞（Zendaya）稍早出席《TIME 100》晚宴，作為具有影響力的偉大人物之一，她身穿傳奇女星Cher雪兒愛用的設計師Bob Mackie1998秋冬系列訂製服步上紅毯，巧妙致敬經典，如同花苞的窈窕曲線點綴，具有強大女神氣場。

▲Zendaya 。（圖／AP）

▲Zendaya 。（圖／AP）

▲Zendaya 穿上傳奇女星Cher雪兒愛用的設計師Bob Mackie1998秋冬系列訂製服步上紅毯。（圖／AP）

千黛亞為致敬傳奇女星Cher雪兒，再次與造型師 Law Roach合作，選擇Bob Mackie所設計的服裝，設計師在1970年代發跡，華麗舞台造型具有復古感。千黛亞演繹1998年秋冬系列訂製服，以絲綢和天鵝絨為特色，經典設計放在現在看也完全不過時，平口裙裝以幾何拼接效果呈現黑、藍、淺藍色系，並加入了深V以及收腰剪裁相佐，像是花苞裙般盛開在千黛亞纖細身材上，她也以同色系眼妝搭配，華麗效果立刻征服紅毯。

▲Zendaya 。（圖／AP）

▲千黛亞在出席2021年奧斯卡典禮時，就曾致敬Cher雪兒經典造型 。（圖／AP）

千黛亞在出席2021年奧斯卡典禮時，就曾致敬Cher雪兒經典造型，造型師 Law Roach從70 年代造型中取得靈感，讓千黛亞穿著VALENTINO訂製黃色禮服定格下永恆經典。


★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

千黛亞, Cher, 雪兒, Zendaya, TIME 100, Bob Mackie

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

除濕機正確4用法　「用1招」讓除濕效率加倍

除濕機正確4用法　「用1招」讓除濕效率加倍

迪麗熱巴「胸前扣子撐開」好害羞！　學院風裝扮逆生長回18歲

迪麗熱巴「胸前扣子撐開」好害羞！　學院風裝扮逆生長回18歲

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用 楊冪直播造型被批顯老　隔天綁「雙馬尾」扮甜美少女超逆齡 別人對你的第一眼印象是什麼？這個心理測驗立刻就可以看出來 李敏鎬又發福了？寬鬆裝扮遮住身材　卻被「圓潤下巴」出賣了 小孩增進防疫力這樣吃！營養師曝「彩虹維生素」飲食清單 檸檬竟不是第一！營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜 星巴克6月買一送一優惠來了　限時兩天全品項、不限容量通通送

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面