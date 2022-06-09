Zendaya花苞裙放送逆天身材！「1998年禮服藏玄機」致敬傳奇女星

記者鮑璿安 ／台北報導

千黛亞（Zendaya）稍早出席《TIME 100》晚宴，作為具有影響力的偉大人物之一，她身穿傳奇女星Cher雪兒愛用的設計師Bob Mackie1998秋冬系列訂製服步上紅毯，巧妙致敬經典，如同花苞的窈窕曲線點綴，具有強大女神氣場。

▲Zendaya 穿上傳奇女星Cher雪兒愛用的設計師Bob Mackie1998秋冬系列訂製服步上紅毯。（圖／AP）

千黛亞為致敬傳奇女星Cher雪兒，再次與造型師 Law Roach合作，選擇Bob Mackie所設計的服裝，設計師在1970年代發跡，華麗舞台造型具有復古感。千黛亞演繹1998年秋冬系列訂製服，以絲綢和天鵝絨為特色，經典設計放在現在看也完全不過時，平口裙裝以幾何拼接效果呈現黑、藍、淺藍色系，並加入了深V以及收腰剪裁相佐，像是花苞裙般盛開在千黛亞纖細身材上，她也以同色系眼妝搭配，華麗效果立刻征服紅毯。

▲千黛亞在出席2021年奧斯卡典禮時，就曾致敬Cher雪兒經典造型 。（圖／AP）

千黛亞在出席2021年奧斯卡典禮時，就曾致敬Cher雪兒經典造型，造型師 Law Roach從70 年代造型中取得靈感，讓千黛亞穿著VALENTINO訂製黃色禮服定格下永恆經典。



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