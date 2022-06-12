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她問擇偶條件「有房、有存款」過分嗎？　網呼：門當戶對果然重要

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實習記者施至真／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

挑選適合自己的另一半，除了個性、外貌符合自己的期待之外，經濟條件也是很重要的關鍵因素，就有一名女網友以自己為例，開出多項擇偶條件，包含家中有房、有個人存款等，並詢問網友「會很過分嗎？」部分網友一致認為很合理，甚至喊出「看完這串證明門當戶對的重要性。」

▲擇偶條件。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

在自由戀愛盛行的現代，想要認識人、交往甚至結婚，都能自己作主，然而，每個人對於另一半的條件各有不同，就有一名女網友在Dcard感情版詢問網友的擇偶條件，並說明個人狀況，包括「工作穩定、剛出社會儲蓄約有50－60萬、有保險、家中有房、父母有存養老金」等，並希望自己的另一半，在不談論個性、外貌等條件的情況下，能擁有和自己同等的經濟條件，並詢問「這樣的擇偶條件會很過分嗎？」

▲擇偶條件。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

文章一出，立刻引起網友熱議，認為原PO給出的條件自己都有符合，因此在同等的情況下，開出這樣的條件並不過分，並喊出「看完這串證明門當戶對的重要性」。不過也有人表示，這些條件多半是父母努力的成果，如果單看對方的工作與儲蓄並不過分，但講到財產繼承問題，就有點多了。原PO表示，因為想尋找能共度一生的伴侶，因此才會在交往前詢問對方的資產狀況，畢竟如果最後因為金錢狀況分開，會非常可惜。

除了肯定原PO的條件外，網友也針對擇偶條件，給出男女適用的回應「沒什麼過分不過分的，就看你能不能找到。建議不要一開始就想著門當戶對，一開始眼光要放高一點，實際上才比較容易找到條件差不多，或是比自己好一點的另一半。」

▲擇偶條件。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

►他問另一半一直要禮物怎麼辦？理性解決方法是「給足安全感」

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關鍵字：

兩性, 男女關係, 結婚, 交往, 擇偶, 擇偶條件

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