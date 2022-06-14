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沒擦香氛卻被稱讚「好香」！養成自然體香　只靠簡單生活習慣

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實習記者施至真／綜合報導

許多「香民」們喜歡購置各式各樣的香氛產品，從香水、衣物芳香噴霧、香氛蠟燭到乳液，都能為你帶來甜美香氣。不過有一名女網友分享，男友認為她身上有淡淡的乳液香，但她並沒有塗抹任何乳液，並尋問網友，難道男生都能聞到女友身上獨特的氣味嗎？其實想要讓身體散發自然香，只要改善幾個生活習慣，就能讓香味融合人體味，打造專屬自己的味道囉。

▲香氛。（圖／小紅書）

▲讓身體散發自然香。（圖／小紅書@怡含怡含）

一名女網友在Dcard發文，表示前幾天男友在聞她的頭髮時，原本很擔心會有難聞的汗味，沒想到男友卻說聞到淡淡乳液香，非常好聞，但原PO並沒有使用乳液產品，因此感到十分不解，並好奇詢問網友，是不是男生都能聞到女朋友身上的特殊香氣呢？

不少網友紛紛回應，「那是戀愛的味道」、「真的很妙耶，只有喜歡這個人，才會覺得他的味道好好聞」、「男友也說我身上有獨特的味道，不像是一般的香味」等，甚至有網友表示「難怪我跟前男友沒辦法在一起很久，不喜歡他身上的味道」。

▲香氛。（圖／小紅書）

▲無論男女想要自帶體香，就從幾個生活習慣做起。（圖／小紅書@放空鬼馬）

事實上，想要自帶體香並非難事，只要從日常生活的幾個小步驟開始做起，就能打造專屬香氣。像是多吃蔬菜水果，並避開洋蔥、大蒜、芥末等重口味食物，就能減少臭汗的產生，另外，身體散發異味，有時候也和你的口臭有關，不妨在吃、喝完東西後喝水漱口，減少口裡散發的異味。

▲香氛。（圖／小紅書）

▲辛香辣的食物要儘量避免。（圖／小紅書@笑笑Sister）

除了飲食，個人清潔習慣也是自帶體香的關鍵因素，像是使用適合的頭皮清潔產品，將難聞的油耗味清洗乾淨即可，另外，乳液和沐浴乳的香氣，也能在身上長時間逗留，並混合個人體味，變成屬於自己的專屬香氣。

▲香氛。（圖／小紅書）

▲做好清潔也能保持體香。（圖／小紅書@胡連馨兒，Lois水兒）

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關鍵字：

體香, 自然香, 香氛, 香氣

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