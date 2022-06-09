珍妮佛羅培茲「沒穿內褲」光滑臀部火辣展露　驚人紅毯造型再+1　

記者王則絲／台北報導

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，Jlo）8日現身紀錄片電影《Halftime》的首映會，為翠貝卡電影節（Tribeca Festival）打頭陣，只能說她的造型越來越狂，這回以一襲中空透視薄紗禮服登場，側邊還一路開衩到臀上，且完全沒有看見內褲的蹤影，光滑的臀部肌膚與線條火辣展露。

▲珍妮佛羅培茲現身《Halftime》首映會。（圖／達志影像）



珍妮佛羅培茲近期頻繁登上版面，日前才於MTV典禮拿下大獎，更在紅毯上大放異彩，是少數年過半百後仍然處於事業巔峰、且保持驚人凍齡狀態的女星。

8日翠貝卡電影節於紐約正式展開，以講述珍妮佛羅培茲演藝生涯的Netflix紀錄片《Halftime》，作為開幕的第一部電影，《Halftime》首映會上，珍妮佛羅培茲當然是親自現身了。

▲珍妮佛羅培茲穿著TOM FORD黑色薄紗禮服火辣造型再次驚艷紅毯。（圖／達志影像）



當晚她選穿了TOM FORD 2022秋冬系列的黑色剪裁禮服，身前大面積挖空，僅有透視薄紗覆蓋，胸型與腹肌都能清楚看見，下身裙裝則在側邊開了高衩，正好露出珍妮佛羅培茲豐滿的臀部線條，不過開衩到這個位置卻沒有看見安全褲的蹤影，也許是穿著高腰丁字褲或是C字褲防走光，但也可能真的「沒穿內褲」，讓性感氛圍更上層樓。雖然禮服整體布料不少，但是卻同時展露了所有性感的部位，再次替珍妮佛羅培茲創造了一套驚艷紅毯的造型。

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