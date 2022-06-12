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全台5個台鐵海景車站與世無爭　踏浪、觀景、追夕陽超療癒

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文／女子學

平靜而寬廣的海是最療癒的自然風景之一，除了無邊無際的海平線有著讓人放鬆的魔力，潮起潮落的海浪聲也洗滌了日常的壓力與情緒，是拋開世俗、沉澱身心的最佳景點，以下5個為只要搭火車就能到的海景車站，無論是想觀景或踏浪、看日出或追夕陽都非常適合到此一遊。

1. 崎頂車站

▲車站。（圖／翻攝苗栗文化觀光旅遊網）

▲崎頂車站。（圖／翻攝苗栗文化觀光旅遊網）

崎頂車站因興建新站房，原木造站房遭拆除，雖然目前的崎頂車站並沒有車站主建築，但車站內簡易候車區仍充滿歷史痕跡。而車站主體雖然已拆除，但與外面的隧道景觀結合打造為文化公園，長長的階梯與崎頂子母隧道彷彿日系動畫場景，成為親子、情侶出遊的最佳景點。而沿著小斜坡步行而上，即可到達「老衢觀海」平台，不僅可以從高處眺望崎頂車站，也是觀賞崎頂海岸美景的絕佳場所。

2. 新埔車站

▲車站。（圖／翻攝苗栗文化觀光旅遊網）

▲新埔車站。（圖／翻攝苗栗縣政府文化觀光局）

位於苗栗海線的新埔車站，建於日治時期1922年，設站至今剛好一百年，是台鐵西部幹線離海最近的一座車站，同時也是目前台灣沿海最古老的木造車站，巴洛克風格的木造建築結構、米白色外觀、牛眼窗設計，都呈現出當時社會的文化與氛圍。從新埔車站出站後跟著指示走即可前往海邊，望著台灣西部平緩而綿長的海岸線、靜謐而寬敞的海灘，心情不自覺也逐漸平靜下來，傍晚抵達更是欣賞夕陽西下的好景點。

3. 石城車站

▲車站。（圖／翻攝苗栗文化觀光旅遊網）

▲石城車站。（圖／翻攝文史脈流網站）

石城車站是由台北進入宜蘭的第一站，也是台灣最東邊的火車站，由於過去車站整修時舊月台並沒有被拆除，只要一下火車就能在雜草樹叢之間隱約看見舊月台的身影。本站坐落於北迴鐵路與濱海公路之間，站在車站的天橋上，就能遠眺湛藍的太平洋與龜山島，出站後沿著省道走便可以看見石城漁港，這裡沒有嘈雜的市場、喧鬧的人煙，只有幾艘出海捕魚的船隻，還有寧靜放鬆的小漁村。

4. 崇德車站

▲車站。（圖／翻攝苗栗文化觀光旅遊網）

▲崇德車站。（圖／翻攝kkday）

崇德車站位於北迴線上，藏在蘇花公路上不起眼的小角落，周邊沒有聚落，只有來來往往的砂石車與沙塵，雖然以功能性而言，此站的重要性並不高，但這裡卻是最能清楚欣賞清水斷崖的火車站。車站西側是清水大山，另一側則是太平洋，只要往北望去就能看見清水斷崖，雖然距離清水斷崖需步行一個多小時，並不是太容易抵達，但附近的崇德礫灘只要一出站就能看到，依山傍海的祕境海灘也有非常震撼的療癒感。

5. 金崙車站

▲車站。（圖／翻攝苗栗文化觀光旅遊網）

▲金崙車站。（圖／翻攝LI.KA CAFE力卡珈琲FB粉專）

位於台東的金崙車站雖然不是熱門旅遊勝地，卻和知名的多良車站擁有相似的南迴鐵路的美景，也因造訪人數較少，讓這裡成為「祕境」景點。金崙車站從月台就可以看到海岸線，出站後經過涵洞則可抵達金崙海灘，一望無際的海岸線和一旁的金崙大橋畫出壯麗美景，是很適合放上IG的網美風景。此外，周邊也有天然的溫泉資源，到這裡除了欣賞海景，泡個溫泉釋放日常壓力也是很好的選擇。

雖然以上5個海景火車站都不是極度熱門的人氣景點，但也因此能夠保留最自然的姿態、不被過多的人為因素干涉與破壞，而這種與世無爭的氣質，更讓這片壯麗景致顯得震撼與獨特。

延伸閱讀

每到夏天我要去海邊！宜蘭 5 個超美海岸線：踏浪、吹海風，讚嘆渾然天成的自然景觀

乘載旅客及無數故事！4 個極具特色的臺鐵車站，穿越時空展現當地文化與昔日記憶

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

火車, 療癒, 祕境, 台鐵, 台鐵車站, 景點, 海景, 女子愛休閒, 樂活旅行

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